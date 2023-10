Nicky Jam y el enternecedor video con el que anuncia su retiro de la música

El cantante Nicky Jam supera los 44 millones de seguidores en la red social de la camarita, hecho que terminó aprovechando para dar un importante anuncio a todos aquellos que apoyan su carrera. El intérprete de ‘Ojos Rojos’ tomó la determinación de retirarse luego de haber tenido dos décadas en la industria musical.

El video con el que decidió dar la noticia conmovió a muchos, debido a que compartió un resumen de la serie biográfica que tiene y lleva por nombre ‘Nicky Jam: el ganador’, y que además fue producida hace cinco años por Netflix. A su vez, también se apreciaron grandes momentos de su participación en el filme ‘Rápidos y Furiosos’ y un Mundial de Fútbol.

“Mi gente pronto me retiro, pero este es mi legado, motivación y superación … coming soon mi última gira global, y mi último álbum. Los amo“, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Sin embargo, hasta el momento se desconocen las fechas en la que estará visitando algunos países para irse despidiendo de sus fanáticos, así como tampoco se sabe cuando saldrá su último álbum, por lo que se espera que sea a través de sus redes sociales que lo anuncie más adelante.

“Las vidas pasadas nunca me detienen. El amor perdido es más dulce cuando finalmente se encuentra. Tengo la sensación más extraña, esta no es nuestra primera vez. Las vidas pasadas no se interponen entre nosotros. Algunas veces, los soñadores finalmente despiertan. No me despiertes. No estoy soñando“, es parte del texto que se puede apreciar en el video.

Internautas reaccionan al anuncio de Nicky Jam

“NOOOO! ¡Todos los grandes se despiden! Bastaaaaaa! No puede ser”, “Por ti es que yo le pongo ganas a la vida y tú vas a decir que te retiras”, “No esto no puede ser real, aún falta la canción conmigo, ahora se hace más corto el tiempo, pero entonces tocará trabajar el triple por ese sueño”, “Siempre uno de mis favoritos desde el día uno”, “¿Qué es esto? Falta música por seguir sacando”, “Sálganse todos de Instagram y de los comentarios que quiero estar sola en este momento”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

