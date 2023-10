Pepper X, el chile más picante del mundo certificado por el Récord Guinness

Con una calificación promedio de 2.693.000 unidades de calor Scoville (SHU), escala que mide la potencia del picor, el chile ‘Pepper X’, logró el récord Guinness.

Se trata de una variedad de chile, cultivado Ed Currie, fundador de Puckerbutt Pepper Company (EE. UU.), que se especializa que hacer cruces entre diferentes tipos de chiles para lograr cada día un nivel superior.

No es la primera vez que Ed Currie gana un premio de este tipo, pues el anterior récord anterior, también fue de su autoría, pero con el Carolina Reaper, que tenía un promedio de 1,64 millones de SHU, informó Récord Guinness en su portal.

Un equipo de la Universidad Winthrop en Carolina del Sur se encargó de evaluar la escala Scoville del Pepper X, para lo que realizaron pruebas con muestras de los últimos cuatro años.

Para tener una idea del nivel de picante del Pepper X, vale mencionar que un jalapeño tiene entre 3.000 y 8.000 SHU.

El parámetro que utiliza la escala Scoville para medir el picante de los chiles es la concentración de capsaicina, el componente activo de los chiles que genera una sensación de ardor al hacer contacto con el tejido humano.

Pese a la creencia popular de que las semillas del pimiento son las que lo hacen picante, lo cierto es que la capsaicina se encuentra en la placenta y no en las semillas.

Justamente el Pepper X tiene en su interior áreas con mucha placenta, debido a que en su exterior tiene muchas curvas y crestas; todo producto de más de 10 años de pruebas por parte de Ed, que probó cruzarlo, con algunos de sus pimientos más picantes para aumentar su contenido de capsaicina. La presentación del Pepper X se hizo en la serie Hot Ones de YouTube.

Más de 100 cruces y años de pruebas para lograr los resultados

La capsaicina en los chiles estimula la liberación de endorfinas. Crédito: Teri Virbickis | Shutterstock

Ed confesó en un video de First We Feast que cuando comenzaron los cruces de chiles “había dos pimientos cuyo sabor realmente me encantó, pero ninguno de ellos iba a ser lo suficientemente picante para mi gusto”.

Son años de dedicación y paciencias las que se necesitan para crear nuevas variedades de pimiento, pues las plantas de la primera generación conservan rasgos de sus padres, y para que tengan los rasgos deseados pueden pasar años. Se estiman que puede pasar hasta 10 generaciones para lograr los resultados.

Con la esperanza de lograr que uno o dos superen el ciclo de desarrollo de 10 años, este experto hace más de 100 cruces de chiles cada año. “Si conseguimos rasgos deseables, como los altos índices de capsaicinoides que estamos buscando, entonces continuaremos con la cruz. Si no funciona, entonces tendremos que empezar de nuevo, y es un proceso muy largo y que requiere mucho tiempo”, dijo a WIRED .

Pasaron 10 años desde que Carolina Reaper logró el récord y Pepper X lograda destronarlo, por lo que Ed ya tiene en la mira un próximo récord, por el que ya comenzó a trabajar.

