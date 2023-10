FIFA deberá pagar por la lesión de Neymar con Brasil, ¿cuánto es la cifra que recibirá el Al Hilal?

El pasado martes la selección brasileña de fútbol salió derrotada 2-0 del estadio Centenario de Montevideo ante Uruguay. Pero caída del conjunto que dirige técnicamente Fernando Diniz no fue la única mala noticia de la noche.

Pues además de la derrota, Neymar salió lesionado, desconsolado y en camilla. Horas más tarde se confirmaría que el futbolista del Al Hilal de Arabia Saudita sufrió una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda.

Este tipo de lesiones son de las más duras para un futbolista. Neymar es posible que se pierda toda la temporada que apenas inicia, pues la lesión que sufrió tiene un tiempo estimado de recuperación de seis a ocho meses.

Neymar llevado en camilla tras su lesión / Getty Images

Pero Neymar y la selección brasileña no serán los únicos afectados tras la lesión del atacante de 31 años. Pues su club, el Al Hilal de Arabia Saudita, será el más perjudicado. No solo en lo deportivo al no poder contar con el jugador gran parte de la temporada, sino también en lo económico.

Y es que el club árabe le paga a Neymar $110 millones de dólares por año según el contrato que firmó hace apenas un par de meses. Este sueldo se deberá seguir pagando al jugador a pesar de su lesión, por lo que el Al Hilal no podrá disfrutar de los servicios de Ney, pero si deberá abonarle su contrato.

Sin embargo no todo es tan negativo, pues el Al Hilal podrá ejecutar el seguro de FIFA hacia sus jugadores en estos casos de lesiones. Este seguro es abonado por el máximo organismo del fútbol mundial en el caso de que algún jugador se lesione representando a su selección.

¿Cuánto dinero pagará FIFA a Al Hilal?

Según los estatutos de FIFA si un jugador se lesiona por más de 28 días en un partido oficial con su selección. El organismo pagará al club una cifra máxima de $21,700 dólares diarios, hasta alcanzar los $7,8 millones de dólares como cifra tope a abonar.

FIFA tiene un presupuesto anual de $82 millones de dólares para este seguro, el cual se debe distribuir entre todos los jugadores que jugando oficialmente con su selección, se lesionen y deban indemnizar al club que paga su sueldo.

Es por esto, que FIFA no podrá pagar el millonario salario de Neymar en Arabia Saudita, pero si abonará la cifra máxima que estipula el reglamento. Aunque esta esté muy alejada del salario anual de Neymar con el club.

Sigue leyendo:

· Se confirma lo peor para Neymar: el delantero sufrió rotura de ligamento cruzado y meniscos

· Neymar habla por primera vez luego de confirmarse su lesión: “Es un momento muy triste, el peor”

· Neymar se ha perdido al menos 170 partidos en su carrera por lesiones