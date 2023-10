Miss México entrevista: Melissa Flores destaca el impacto social que tiene Miss Universo 2023

Melissa Flores, 25, es la actual Miss México que buscará llevarse la corona del Miss Universe 2023 el próximo 18 de noviembre, desde la capital de El Salvador. Gracias a este certamen pudimos conversar con esta psicóloga que actualmente además de modelo es promotora del turismo no sólo de su país, México sino también de su amado Michoacán.

Sin embargo, más allá de la belleza que la hace destacarse como una de las fuertes candidatas a llevarse la corona, nos encontramos con una mujer muy inteligente, que trabaja mucho para crear conciencia tanto en hombres como en mujeres y jóvenes sobre la relevancia de luchar en contra de la violencia de pareja en relaciones de noviazgo, con su proyecto “No Me Límites”, desde donde destaca que la violencia a nivel general no debe ser permitida.

Melissa Flores es Miss México y va rumbo a la corona que se entregará en El Salvador, el próximo mes de noviembre. / Foto Cortesía de Telemundo. Crédito: Cortesía | Telemundo

Nuestra platica nos llevo a señalar que este tipo de competencias suele ser muy exigente con sus participantes, y es que en muchas ocasiones el público que sigue de cerca el Miss Universo no perdona y mucho menos olvida. Sobre la presión que esto puede ejercer en cada participantes Flores nos cómo hace ella para trabajar en sí misma y explica que lo más importante es conocerse a sí misma, valorarse, porque una vez que esto se tiene entendido en efecto, no habrá poder humano que te haga dudar sobre ti misma.

“Cuando desconoces quién eres cualquier persona va a llegar a tu vida para hacerte sentir insegura. Lo más importante aquí es siempre trabajar en ti y siempre tratar de trabajar el autoestima. No es fácil, porque siempre habrá gente criticando pero lo más importante es siempre trabajar en ti y hacer caso omiso de los comentarios”, dice Melissa Flores.

Melissa Flores es Miss México y va rumbo a la corona que se entregará en El Salvador, el próximo mes de noviembre. Crédito: Cortesía | Telemundo

“Reconoce y protege tu sueños”, dice también Miss México, quien también recalca que “solamente tú entiendes lo que está pasando y lo sueños que tienes… Ante los comentarios negativos siempre hay que recordar quién eres, tú sabes tus valores y los alcances que quieres llegar a tener”, agregó Melissa.

Como Miss México no es ajena a que puede ganar tanto como puede perder y sobre este proceso de personarse a sí misma ante una derrota o ante una equivocación también conversamos y esto fue lo que nos dijo: “Es algo que todos los seres humanos debemos trabajar, porque somos nuestros jueces más duros y no reconocemos las capacidades que tenemos, lo que hemos logrado”.

“Algo en lo que yo he trabajo hasta el día de hoy, en no ser esa juez tan dura conmigo misma… La perfección no existe. Solo existen las mujeres que son reales”, nos dice Melissa.

Disfruta aquí de nuestra entrevista completa:

Sigue Leyendo más de Miss Universe aquí:

· Participantes de Miss Universo Indonesia denuncian a organizadores del certamen por acoso sexual

· Miss Universo 2023 se “corona” en NY como madrina de campañas de concientización sobre el VIH-SIDA

· Amanda Dudamel respondió de forma negativa a la organización Miss Universo tras una invitación