Quiere abandonar la MLS: Héctor Herrera se sincera y revela que quiere regresar al Club Pachuca

El futbolista mexicano y figura del Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS), Héctor Herrera, sorprendió a sus seguidores recientemente al manifestar su deseo de poder regresar a la Liga MX defendiendo los colores del Club Pachuca antes de poder colgar los botines como jugador profesional y dedicarse a otros proyectos.

Esta información la dio a conocer el jugador azteca durante una entrevista ofrecida a TUDN, donde el mediocampista aseguró que tiene en sus planes volver a jugar con los Tuzos del Pachuca para un futuro; a pesar de esto no descartó la posibilidad de regresar al balompié europeo en caso de recibir la oferta de algún equipo que le permita regresar al viejo continente.

Aunque el jugador se mostró esperanzado en poder jugar nuevamente con los Tuzos, esto no evitó que manifestara su compromiso con el Houston Dynamo y destacó que seguirá luchando porque puedan alcanzar la mayor cantidad de títulos posibles durante su estadía en las filas del club.

“Si puedo quedarme muchos años aquí creo que sería bueno. En lo personal la única cosa que me faltaría es poder regresar a Pachuca a jugar un tiempo y después decir adiós, o volver a Europa a un equipo que sé que no va a competir por el todo, estar tranquilo, que mi hijo pueda tener una oportunidad en el fútbol, es algo que me llama la atención mucho”, expresó.

“Disfruto el momento, no sé qué pueda pasar en dos o tres años, me quiero quedar, pero si veo que mi hijo necesita más oportunidades en el fútbol si tengo que decidir por él lo haré, aunque gané menos o juegue menos o no juegue más, disfrutaré el momento hasta que tenga que tomar decisiones”, agregó.

Recordemos que Héctor Herrera volvió a ser convocado para jugar en la selección de México y está atravesando un gran momento dentro de la Major League Soccer; aunque está de vacaciones en el torneo estadounidense descartó que tenga tiempo libre y que aún así trabaja arduamente para mantener el nivel.

“La MLS me la imaginaba más débil, poco más floja, cuando estás fuera escuchas hablar de ella, pero la realidad es que no es fácil jugar aquí, los primeros seis meses me costó mucho, ahora me siento más adaptado y físicamente también estoy mejor. En comparar no puedo decirte si es peor o mejor que la Liga MX, hace 10 años que no juego en México, no sé cómo esté el nivel ni los equipos, me gusta la rivalidad que hay”, concluyó.

