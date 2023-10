VIDEO: con 50 años, Kate del Castillo afirma que a su edad sería ridículo casarse

Kate del Castillo asegura que su romance con Edgar Bahena va de maravilla; sin embargo, la mexicana ya no piensa en matrimonio, pues considera “ridícula” la posibilidad de llegar al altar a sus 50 años de edad.

“No, ya un tercer matrimonio, ya sería muy ridículo… Sí, estoy muy feliz, pero ya de casarme no, ya a mi edad es muy ridículo”.

La hija de Eric del Castillo indica que su papá tenía razón cuando le advirtió que las actrices tienen mala suerte en el amor, justo en esos momentos en que estaba decidiendo dedicarse a la actuación.

“¡Imagínense, llevo dos matrimonios! Tenía razón, ¿no? Mi papá tenía razón, le debí de haber hecho caso pero ni modo, la profesión me llamó”.

Kate no es una mujer muy vanidosa pero afirma que le gustaría serlo para mejorar su imagen.

“No lo que debería, la verdad. Como actriz debería de ser un poquito más vanidosa, porque luego me veo en cada cosa que digo yo ‘¿cómo no me fije más?, ¿cómo no pedí más espejos?’, pero no lo soy tanto. Definitivamente me encanta el fashion, tampoco soy muy fashionista, ¿para qué me voy a hacer la interesante? No lo soy, pero me encanta”.

