Otra atleta que se consolida en OnlyFans: Key Alves abandonó el voleibol por la página azul

El mundo de la creación de contenido para adultos a través del OnlyFans sigue tomando cada vez más fuerza y son muchos los deportistas (especialmente mujeres) que se unen a la página azul para generar mayores ganancias a las que se imaginaron dentro de sus diferentes disciplinas deportivas.

Una de las que más ha aprovechado esto es la antigua jugadora de voleibol Key Alves , quien dejó hace un año las canchas debido a una fuerte lesión que sufrió en un encuentro y que por este motivo decidió incursionar en OnlyFans para generar ingresos al no poder competir profesionalmente.

Alves cuenta con más de 12 millones de seguidores en su cuenta dentro de la red social Instagram y por mucho tiempo se consagró como la voleibolista más seguida del mundo; esto le ha permitido ser bastante popular en la plataforma digital y ganar decenas de veces más dinero que como atleta.

La popularidad que ganó por su cuenta de OnlyFans también le ha permitido poder firmar acuerdos con importantes marcas de moda y diversos artículos de alta gama; además de esto los rumores sobre presuntas relaciones con figuras deportivas de alto calibre como el futbolista Neymar Jr. y el piloto de la Fórmula 1 Lewis Hamilton le han permitido alcanzar gran popularidad.

“Voy a hacer mi tercer año en un equipo de voleibol profesional y me considero una atleta profesional. Pero las cosas fuera de la cancha comenzaron a crecer mucho para mí. Así que comencé a prestar un poco más de atención a esa carrera paralela. Me guste o no, hoy es mi mayor ingreso (OnlyFans). El negocio es otro, como modelo, influencer, empresaria y emprendedora”, dijo Alves en una entrevista ofrecida a Globoesporte.

“Gano unas 50 veces más con las plataformas digitales que con el voleibol y más en OnlyFans, porque el precio mensual de $18 dólares es fijo“, agregó.

A pesar de estas importantes ganancias la brasileña, de 22 años, ha mostrado su deseo de poder regresar a las canchas para el año 2025 y así estar completamente recuperada de la lesión que sufrió en su pierna.

Sigue leyendo:

–Héctor Herrera se sincera y revela que aspira regresar al Club Pachuca

–Todo un campeón: Guillermo Ochoa es el mexicano mejor valorado en EA Sports FC 24

–Sergio ‘Checo’ Pérez muestra sus habilidades en la actuación en el nuevo video de Carin León