“Son momentos dolorosos que hacen que tu luz brille aún más”: ‘Chicharito’ se solidariza con Neymar

En plena recuperación tras romperse los ligamentos de la rodilla, Javier ‘Chicharito’ Hernández, se solidarizó con Neymar, otro de los grandes delanteros del mundo que esta semana sufrió una terrible lesión similar a media semana, jugando con la Selección de Brasil.

El mundo del fútbol quedó en shock después de ver las imágenes de la lesión del goleador, que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda.

El delantero del Al-Hilal de la liga árabe deberá ser operado para recuperar la zona afectada y luego afrontará un complejo proceso de rehabilitación, por lo que se estima que estará sin jugar entre seis y ocho meses, según los plazos aproximados que siempre demandan estos tipo de lesiones.

En este sentido, Chicharito hizo un posteo en las redes sociales para dedicarle unas palabras al delantero del Al-Hilal en este momento.

‘Chicharito’ en Instagram

En su cuenta de Instagram el mexicano publicó un video y en el pie del posteo escribió: “Son momentos tan dolorosos como este que hacen que tu luz brille aún más”.

“Neymar es de los mejores de todos los tiempos, sentí empatía porque pasé por eso, yo solo me rompí el ligamento cruzado, la de él fue un poco peor. Sé que son momentos en donde se puede sentir de lo peor, como yo también me llegué a sentir. Creo que todo lo que te sucede es superable, si no, no te estaría sucediendo”, comenzó diciendo el delantero de LA Galaxy.

Y agregó: “Yo sé que va a regresar lo más fuerte posible, mejor que nunca, esta situación es dolorosa pero después de estos momentos llegan muchas recompensas”.

Luego, destacó que “es el sazón de nuestra vida y mostrar resiliencia y de lo que estamos hechos. Neymar, te deseo la mejor de las recuperaciones, que puedas vivir este momento de manera plena y abundante. Que puedas seguir disfrutando y contagiarnos con esa alegría, aunque no estés jugando. También voy en ese proceso, un poco más adelantado que tú porque me lastimé antes, pero bueno, te deseo lo mejor”.

A pesar de que dejó en claro que no tienen una relación cercana ni mucho menos, destacó su rol como colega: “Aunque no nos conozcamos así en persona pero jugado juntos, un día intercambiamos camisetas en el partido de México contra Brasil en el Estadio de Santos, tengo guardada la camiseta. Estamos juntos hermano, suerte”.

