Hermano de Samadhi Zendejas explotó contra Horario Pancheri tras ofender a la actriz

El actor Horacio Pancheri desde hace algunos días ha estado atravesando una fuerte polémica luego que su colega Samadhi Zendejas hiciera pública una captura de pantalla donde presuntamente el argentino le habría dicho que es una persona “fea”.

Adriano Zendejas, hermano de la actriz, aprovechó para opinar sobre la misiva que publicó Horacio, puesto a que puso en duda cada palabra emitida y no cree que efectivamente haya sido víctima de un pirata informativo a través de la red social de la camarita, donde supera los dos millones de seguidores.

El actor Horario Pancheri opinó en medio del escándalo ocurrido. / Foto: Mezcalent.

“Desde que se inventaron las excusas se acabaron los culpables, eso de que te hackearon, que te lo crea alguien que no conoce de redes, ¿qué tanto te costaba una disculpa?“, escribió Adriano en sus historias de Instagram.

Sin embargo, no fue lo único que dijo, puesto a que considera que de cierta manera haya justificado lo ocurrido: “Que no puede entrar a su cuenta? Si de su misma cuenta intentó contactar con Sama en la mañana para que bajara sus historias. Solo era una disculpa”.

¿Qué dijo Horacio Pancheri?

El argentino tomó la determinación de enviar un comunicado luego de convertirse en tendencia en las redes sociales, tras el supuesto mensaje que le había enviado a la actriz. A su vez, explicó que la misiva estaba siendo colgada en ‘X’ (antes conocido como Twitter), puesto a que no podía ingresar a Instagram.

“Samadhi: el mensaje que recibiste desde mi cuenta de IG no fue escrito ni enviado por mí, fui hackeado, perdí el control de esa cuenta en absoluto. Las personas que me conocen, saben que soy incapaz de emitir cualquier comentario que genere discursos de odio, por lo que reitero que jamás me expresaría de esa forma bajo ninguna circunstancia”, explicó Pancheri.

— Horacio Pancheri (@PancheriHoracio) October 19, 2023

“Respeto a todas las mujeres, por ende te respeto y respeto tu carrera”, finalizó diciendo el actor.

