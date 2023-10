Jomari Goyso habla de su expresión facial y niega estar molesto: “Los bótox no me ayudan mucho”

El español Jomari Goyso es uno de los presentadores de ‘Despierta América‘ y de manera constante habla de temas que estén vinculados a la moda, y esto se refiere a algunas alfombras rojas donde destacadas personalidades del mundo del entretenimiento pongan a prueba sus gustos delante de las cámaras.

En su cuenta de Instagram supera los dos millones de seguidores, siendo esa plataforma la que usa para opinar sobre hechos que estén en tendencia que van más allá de la vida de los artistas. A su vez, en oportunidades usa la estrategia de preguntas para interactuar con algunas personas que se mantienen atentos al perfil.

Para ninguno es secreto que las expresiones faciales del experto en moda de manera frecuente lo muestran bastante serio. Por ello, una usuaria de la aplicación le consultó lo siguiente: “¿Por qué te ves bravo con tus compañeros? Eres muy linda persona”.

El experto en moda Jomari Goyso siempre ha sido caracterizado por ser una persona bastante seria. / Foto: Mezcalent.

En medio de la dinámica explicó que se encuentra trabajando con su terapeuta, al tiempo que le dijo que parte de su manera de ser proviene de todas las cosas que le han tocado vivir en el pasado, y él no lo ha olvidado.

“Ella me dice que tengo una personalidad a la defensiva por cosas de mi infancia, por el bullying y por muchas cosas, entonces entiendo que la gente piensa que estoy enojado o algo así, pero creo que es parte de mi personalidad, pero estoy cero enojado. Puedo parecerlo y lo entiendo”, mencionó Jomari.

Sin embargo, no sería lo único porque jamás ha ocultado que se ha realizado algunos retoques estéticos para verse mucho más joven, debido a que recientemente cumplió 42 años. Por ello, añadió lo siguiente sobre su cara:

“También los bótox no me ayudan mucho porque no se me mueve nada (en el rostro) entonces uno tiene cara como más de enfadado todo el tiempo, que no estoy enfadado”.

