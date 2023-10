Laura Zapata vivió un infierno con su padrastro, reveló algunas de las cosas que vivía cuando llegaba de visita a su casa 

Laura Zapata compartió una conversación exclusiva con Pati Chapoy, para su canal de YouTube. En esta entrevista se tocaron muchos temas delicados sobre la situación familiar pasada y presente de la famosa villana de las telenovelas.

Los recuerdos que tiene Zapata de su pasado familiar son verdaderamente dolorosos e incluso preocupantes. La actriz recuerda que su vida la vivió mayoritariamente con su abuela materna. Pero también logró convivir con su madre, sin embargo estoy incluyó también relacionarse en alguna medida con la pareja de ésta para ese entonces: Ernesto Sodi Pallares.

Sodi Pallares es el padre de sus medias hermanas, y la relación no fue buena. Es más, en esta entrevista con Chapoy, Laura Zapata recordó que éste nunca tuvo un buen trato con ella, y según destacó el portal de Mezcalent, la villana de “María Mercedes” recordó algunas de las cosas que vivía cuando llegaba de visita a su casa.

“Yo viví un verdadero infierno”, dijo Laura Zapata. Asegura que para ella esa época fue realmente un martirio, un horror, sus encuentros los describe de “terror”.

“Ese señor siempre fue un alcohólico, lunático y agresivo, cuando iba a ver a mi mamá y me encontraba con mi padrastro era un martirio. Gracias a Dios nunca me violentó físicamente, pero nunca tuve una cama ni un lugar seguro. Yo me acuerdo que había de esos famosos teléfonos de cable y cuando me pasaba de cierta hora hablando, él me lo cortaba con tijeras”, dijo Laura.

Aún cuando las declaraciones de Zapata sobre su infancia en relación al papá de Thalía son brutales, ésta destacó que su mamá no cometió un error al dejarla viviendo con su abuela materna, ésta afirmó que fue lo mejor que le puedo haber pasado porque creció rodeada de amor, muy mimada y verdaderamente protegida. Entiende así que su mamá hizo lo mejor que pudo con la situación que le tocó vivir y afrontar, porque para ese entonces ya tenía alrededor de tres o cuatro hijas, según relató Laura.

Al final de cuentas, la distancia con la que creció la actriz en relación al resto de sus hermanas, posiblemente marcó la pauta de lo que sería el futuro, porque en la actualidad esa hermandad a nivel de comunicación esta rota. Los lazos sanguíneos, obviamente siguen presente, pero los lazos emocionales al parecer están completamente rotos.

