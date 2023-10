Shakira revela cómo fue su relación con Gabriel García Márquez: “Nos conocimos cuando solo tenía 21 años”

Gabriel García Márquez falleció un 17 de abril de 2014. Nacido en Aracataca, Colombia, Márquez fue reconocido a nivel mundial por muchos logros literarios, pero sobre todo por haber escrito “Cien años de soledad”. Su talento lo llevó además a ser acreedor del premio Nobel de Literatura, el galardón literario más prestigioso del mundo.

Shakira conoció a Gabo, porque éste quería hacerle una entrevista. “Quiso hacerme una entrevista y escribir un artículo sobre mí, algo que nunca entendí”, dijo la intérprete de “Pies descalzos” en una entrevista para Service 95.

“Nos conocimos cuando solo tenía 21 años”, recordó la mamá de Sasha y Milan quien ha desvelado cómo fue su primer encuentro con el literario. Shakira nació un 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Actualmente tiene 46 años y la presencia de Márquez en su memoria suena muy vívida. “En nuestro primer encuentro, me dijo que le contara una historia interesante”, recordó la cantante. Pero, ¿qué se le puede contar a un hombre con una imaginación galardonada con el premio Nobel de Literatura?

La misma Shakira cuestionó a Gabo, preguntándole qué podría contarle a lo que éste le respondió: “Dime lo que sea, si no me la cuentas, me la invento”.

Shakira siguió recordando que con los años su relación con Gabriel García Márquez se profundizó al punto de llegar a considerarse amigos. Descubrieron además que tenían muchas cosas en común, una de ellas ser perfeccionistas en su trabajo. Reconoce que muchos de los trabajos de Gabo la inspiraron también a nivel musical, quien además impactó al mundo a la Colombia misma por la forma en la que retrató al país en “Cien años de soledad”.

Mira aquí la declaración completa de Shakira:

De Márquez son muchos los escritos que todos podrían enumerar como parte memorable de su gran legado, personalmente “El coronel no tiene quien le escriba”, “Cien años de soledad”, “Crónica de una muerte anunciada”, “El amor en los tiempos del cólera” y “Memoria de mis putas tristes” son novelas que nunca abandonan mi mente.

Gracias a su creación nadie puede olvidarse de esta icónica frase: “Amo la violencia con la que tu sonrisa destruye mi rutina”, que formó parte de la novela “El amor en los tiempos del cólera”.

