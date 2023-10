Natanael Cano sufrió una estrepitosa caída durante un concierto: “Pensé que me iba a morir”

El cantante Natanael Cano se encuentra ofreciendo su gira ‘Tumbados tour’ y este fin de semana se presentó en la Feria de Metepec, México. A su vez, el cantautor comenzó a bailar de espalda y no estuvo atento al espacio que le quedaba en el escenario, por lo que terminó sufriendo una estrepitosa caída.

En cuestión de minutos se comenzó a viralizar que el rapero mexicano había caído al suelo y los trabajadores del lugar rápidamente lo ayudaron a levantarse para que siguiera ofreciendo el show que tenía en ese momento.

Sin embargo, duró unos pocos segundos en el piso y se le escuchaba decir: “What the f*ck, bro? Se me fue”. Tras subir a la tarima, nuevamente se dirigió a sus fans por lo ocurrido: “A la ver…, nunca me había pasado eso. Yo pensé que me iba a morir, a la ver… Oh, my good, soy un p…che chango”.

Para la fortuna del mexicano no pasó a mayores y no fue atendido por los especialistas en el área de la salud, lo que terminó siendo una anécdota más en su carrera artística. Los comentarios en las redes sociales no se han detenido y muchos se han burlado de él por lo ocurrido, otros consideran que todo fue planeado para atraer la atención de muchos.

“Todos grabando la caída, pero nadie lo ayudó”, “Se va a caer, se va a caer, se cayó”, “A la v…. Como el mismo dice, pobrecito”, “Lo más chistoso es que cantan y andan en algo porque no ven que ya no hay escenario”, “Eso es para que se le compongan las hormonas“, “No bebas tanto”, “Y saben si aún hablas??, digo canta??”, “Se ve que es solo para llamar la atención”, “Es parte de los corridos TUMBADOS alv así canto guey OMG que perrón canto”, “Lo hacen a propósito”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Sigue leyendo:

· Multan a Natanael Cano con $1.2 millones de pesos por cantar corridos tumbados

· ¿Las cosas terminaron mal entre Natanael Cano y Maluma?, dice que no le dio importancia al tema que grabaron juntos

· Natanael Cano no posará para más fotos con sus fans: “Me siento como un objeto”