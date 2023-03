¿Las cosas terminaron mal entre Natanael Cano y Maluma?, dice que no le dio importancia al tema que grabaron juntos

Natanael Cano explica los motivos por los que el tema “Llorando por Ti”, que había grabado con Maluma, nunca salió al público; incluso, asegura que el colombiano no le dio la importancia que merecía a la colaboración que habían hecho.

“Yo pensé en el momento que grabé ese tema que yo iba a ser el primer, no sé si el primer mexicano o no, pero con el primer artista del regional con el que él iba a sacar un tema y en ese momento, en ese proceso, creo que sacó una canción con el Grupo Firme”.

“Pues me molesté, sinceramente, me molesté y dije ‘yo quería ser el primero que grabara con Maluma’, que sacara la canción y pues no me tomó en cuenta, no me tomó la importancia y no se llevaron a cabo las cosas desgraciadamente”.

El mexicano anuncia su primer concierto el próximo 30 de mayo en el Auditorio Nacional, donde comparte que vivió momentos muy complicados tras su accidente mientras practicaba motocross en Hermosillo, Sonora.

“Estaba en el hospital y obviamente uno siempre está pensando en lo peor. Yo pensaba que me iba a quebrar una pierna, que la iba a perder y gracias a Dios, no fue así.

“Fue muy difícil, fueron los peores momentos que yo he pasado. Estuve un poco aterrado, traumado, duró un mes en que estuvo muy pesado llevar todo esto».

El cantante aclara por qué corrió a sus fans mientras lo aclamaban a las afueras de un estudio en su estado natal. “Yo quería grabar tanto y no me dejaron por el ruido”, ¡explotó el Nata! “Yo estaba en el estudio de un compañero, este estudio es una cosita así, cuatro por cuatro, con un micrófono y una computadora nomás, y teníamos afuera una multitud de gente y me desespero yo por no poder grabar por el ruido: ‘¡Nata, Nata, Sal, Sal, Nata!’”.

“Pues llegamos, explotamos, creo que ese día estaba bebiendo todo el día, no sé, pero bueno, los fans no se agüitaron, que es lo que importa”, concluyó.

Lee más de Maluma aquí:

Ninel Conde vivió un complicado momento para fotografiarse junto a Maluma y Marc Anthony

Maluma y Marc Anthony encontraron ‘la fórmula’ después de estar ‘felices los 4’

Marc Anthony y Maluma anunciaron nueva colaboración musical y ofrecieron un adelanto