Ordenar la comida en la despensa tiene su ciencia: evita estos errores

Organizar la comida siempre va a representar un ahorro de tiempo, dinero y el beneficio de comer más saludable. Esto aplica desde que planeamos el menú, los guardamos en la despensa hasta la hora de cocinar.

Una experta en organización de cocinas asegura que lo que no se ve, no se come y justamente por esta razón, explica cuáles son esos errores que cometemos al ordenar la comida en la despensa.

Se trata de Cristina Ferrer, una experta en la organización en la cocina que explica cuáles son las ventajas de mantener en orden la despensa, entre otras cosas, porque facilita en encontrar la comida a simple vista, indica El Periódico de España.

Cristina Ferrer, creadora de contenido gastronómico y experta en la organización en la cocina, recomienda hacer una suerte de inventario de los alimentos para saber qué hay en la despensa, así podremos organizar y limpiar el inventario de comida.

Los frijoles y otras legumbres son un básico de la despensa que puede conservarse por largo tiempo. Crédito: Shutterstock

Este arqueo de la despensa se debe hacer trimestral, o lo que es lo mismo cuatro veces al año.

La forma cómo guardamos la comida es otro factor que influye, por lo que se recomienda organizar la comida de acuerdo a su tipo.

Es importante tener organizado la despensa por tipo de comida, salsas, aceites, vinagres, cremas untables, cereales, galletas, una vez se haga esto, se pueden utilizar envases transparentes para guardar todo y que quede a le vista.

Uno de los errores más frecuentes es que luego de hacer la compra, guardamos todo inmediatamente, quedando todo lo nuevo a primera vista, mientras que lo que ya tenías se va acumulando en la parte trasera.

Por eso se recomienda, colocar las cosas nuevas detrás de lo antiguo, esto permitirá que cada vez que abramos la despensa podamos identificar rápidamente cuál es el paquete o el envase perecedero.

Darle un lugar a cada cosa en la despensa

Decidir dónde van cada cosa en la despensa puede ser de mucha utilidad, a la hora de cocinar y muy práctico para no perder tiempo y no desordenas la despensa buscando la comida.

Hay cinco tips que nos pueden ayudar mucho, según el Gourmet, en la organización de la despensa: evitar mezclar los productos del aseo con los alimentos, guardar las cosas más pesadas en la parte baja de despensa, los alimentos que más se usen deben quedar a la vista y al alcance de todos y lo que se coma menos, se puede dejar en la parte trasera o la parte más alta.

