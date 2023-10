Camila Avella, Miss Colombia, nos habla del significado de representar a su país en Miss Universo

Camila Avella, 28, es Miss Colombia, pero también es una reconocida modelo y presentadora de televisión. Avella actualmente se encuentra preparándose para conquistar la corona del certamen de belleza Miss Universo, que se llevará acabo el próximo 18 de noviembre en El Salvador. Debido a esto conversamos con Camila quien nos habló del valor que conlleva representar a su país en una competencia internacional como ésta.

“Significa una gran responsabilidad, que he adquirido con mucha determinación pero sobre todo mucha disciplina, a la hora de hacerlo realidad. De levantarme todos los días con el mismo objetivo que es dignificar a la mujer”, dice Miss Colombia en esta entrevista exclusiva para El Diario de Nueva York.

Camila está orgullosa, además, de poder demostrar que todos los estigmas con los que han encasillado a las mujeres durante muchos años se están rompiendo. En la actualidad, por ejemplo, las mujeres que ya son madres pueden competir y formar parte de este proyecto, cuando en el pasado esto era algo totalmente imposible.

Le preguntamos a la colombiana qué es lo que a ella por encima del resto de participantes la hace única como representante de su país, a lo que nos respondió: “Que tengo una historia de vida realmente única, he aprendido a aprender de los errores que no quiero volver a repetir, los he convertido en oportunidades de mejora”.

Asegura además que sabe conectar con las personas, la capacidad de empatía sin duda le permitirá también saber desenvolverse junto al resto de participantes, que como ella van en busca de la ansiada corona.

“Es una realidad que soy la segunda madre en ir a Miss Universo, y eso es una gran responsabilidad, pero sobre todo porque por fin rompemos los estereotipos”, nos explica Avella. Para Camila también es importante mostrar que en efecto es una mujer feliz, alegre y sobre todo real.

