Conseguir pizza y refresco gratis es posible en estas ciudades, ¡descubre cómo!

Recibir un trozo de pizza o refresco gratis, a cambio de botellas de plástico, es la nueva apuesta ecológica con la que Coca Cola, une esfuerzos para promover el reciclaje.

La gigante de las bebidas carbonatadas se une con varias pizzerías de todo el país para promover el canje en una iniciativa que lleva como denominada Toss In, Take Out.

Y es que Toss In, Take Out marca la celebración de expansión de las botellas de 20 onzas de la compañía de refrescos, elaboradas con material reciclado en su totalidad.

El alcance de la campaña fue revelado por Kurt Ritter, vicepresidente y gerente general de Sostenibilidad de Coca-Cola Company North America. “Nuestra capacidad de utilizar plástico 100% reciclado es un resultado directo del compromiso sostenido de los consumidores con el reciclaje”.

Las pizzerías seleccionadas ofrecerán pizza y refrescos, no solo de Coca-Cola, a las personas que lleven las botellas plásticas para reciclar.

El pasado 24 de octubre, la pizzería Bleecker Street, se sumó a la campaña de dar una porción y una botella de Coca-Cola de 20 onzas de cortesía a cambio de una botella reciclada.

Afrutado y brillante es el nuevo sabor creado IA de Coca Cola pensado en el año 3000 Crédito: Shutterstock

Nikki Kaplan explicó que el cambio consistía en recibir una botella de bebida de plástico vacía para reciclarla y en su lugar se daba un trozo de pizza Nona, pepperoni o queso, indica New York Post.

Otras pizzerías que se sumaron a la campaña verde de Coca-Cola se ubican en Chicago, Atlanta y el noroeste del Pacífico. Es así como “Toss In, Take Out” llegará el 1 de noviembre a Goodfellas Pizza & Wings en Atlanta, y el 7 de noviembre a Lou Malnati’s Pizzeria en Chicago.

Para conocer las pizzerías que participan en la iniciativa puedes ingresar a la web y verificar las localidades seleccionadas.

Según un comunicado de la marca, los participantes podrán elegir una bebida de 20 onzas, heladas, entre Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero o Dasani envasada en una botella de plástico 100% reciclado,

Kurt Ritter sostiene que “en el futuro, planeamos llevar esta innovación de diseño a más marcas y mercados”, al referirse al uso de botellas plásticas recicladas.

Según explica, esto es solo el comienzo de una primera etapa de la fiesta ambulante de la pizza de Coca-Cola, pues cada botella donada durante la jornada será reciclada para la fabricación de nuevas botellas de productos Coca-Cola.

