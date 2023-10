Héctor Sandarti explicó por qué ya no estará en La Casa de los Famosos de Telemundo

Héctor Sandarti fue el invitado de la semana en el programa conducido por Anette Cuburu: “Anetteando”. En este programa nacido en YouTube, el conductor de origen guatemalteco habló sobre las razones por las cuales ya no forma parte de “La Casa de los Famosos” de Telemundo.

Hay que recordar que hace algunas semanas la cadena confirmó que contaría con un nuevo conductor y éste sería el periodista de noticias Nacho Lozano. Contactamos a Telemundo para conocer las razones por las cuales Sandarti ya formaría parte del proyecto y esta fue su respuesta:

“Héctor Sandarti, una de las personalidades más carismáticas y queridas de la TV hispana, no estará como copresentador de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos por Telemundo“. También agregaron: “Estamos muy agradecidos por su trabajo, dedicación y profesionalismo en las tres exitosas temporadas que condujo al lado de Jimena Gállego. Esperamos poder colaborar con él de nuevo en el futuro en otros proyectos”.

Ahora le tocó a Héctor Sandarti hablar y todo sucedió cuando Anette le preguntó porqué ya no formará parte del reality de Telemundo a lo que éste alto y claro dijo: “¡No sé!”.

“Tomaron una decisión de darle un nuevo giro al programa, pero no pasa nada, como siempre”. Pero las palabras del conductor también dejan un gran mensaje para Telemundo, ya que quien fuera el conductor de La Casa de los Famosos 1, 2 y 3 les ha dicho: “Cuando me quieran aquí voy a estar”. No sin antes recordar que los números alcanzados con este reality en las temporadas en las que estuvo a su cargo como conductor son logros que se quedarán con él para siempre.

Ahora, sobre estas últimas palabras de Héctor, en las que siempre se muestra dispuesto a volver y a trabajar para dar lo mejor de sí mismo, son una profunda enseñanza de respeto, no sólo hacía la empresa que le ha dado trabajo en varias ocasiones, sino también hacía sí mismo, hacía su talento, porque sabe reconocer de lo que es capaz, y es que cada vez que ha formado parte de un programa de Telemundo ha sido para sumar, para llevar algo mejor y además para darles rating.

Mira aquí la entrevista completa:

