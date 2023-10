“Absolutamente aterrador”: comunidad de Maine con miedo mientras se busca al responsable del tiroteo

Una comunidad en Maine se encuentra en estado de alerta y terror tras el trágico tiroteo masivo que tuvo lugar el miércoles, mientras las autoridades todavía desconocen el paradero Robert Card, el presunto responsable. Un residente de la ciudad describió el ambiente como “absolutamente aterrador”.

Joshua Pietrowicz, excandidato a la Cámara de Representantes de Maine y actual candidato a la alcaldía, vivió de cerca el horror del tiroteo. Relató para Fox News que se encontraba recogiendo un pedido en un restaurante cercano cuando el ataque comenzó.

Sus palabras, aún cargadas de tensión, expresan la gravedad de la situación: “Después de la sexta ambulancia me di cuenta de que podría haber sido una situación de tirador activo, pero mi teléfono había muerto, así que corrí a casa y agarré mi Glock 45 antes de dirigirme a Longhorn solo para estar seguro… Tenía que conseguir algo para mi abuela en Walmart, y una vez que comencé a escuchar las noticias mientras estaba en el Longhorn, me di cuenta de que no era algo que debería dejar“, declaró en una entrevista con “FOX & Friends” el jueves.

Según su relato, Pietrowicz se quedó en el lugar durante tres horas, asegurándose de que la gente saliera del restaurante de forma segura. Afortunadamente, afirmó que todos los presentes salieron ilesos y sin incidentes graves gracias a la presencia policial que finalmente se hizo sentir.

Sin embargo, remarcó el impacto psicológico de este terrible incidente es innegable, y Pietrowicz lo describió como un “problema de imagen” que la ciudad deberá enfrentar en los años venideros.

La comunidad se encuentra sumida en el miedo, dijo el excandidato, y expresó su comprensión al respecto: “La gente simplemente está… está aterrorizada y tiene todo el derecho a estarlo”.

Solidaridad con Maine

Pietrowicz hizo un llamado a la unidad y la solidaridad en la comunidad, afirmando que este es un momento en el que todos deben refugiarse y dejar que las autoridades se encarguen de la situación.

En medio de la angustia, destacó la importancia de la fe y la oración.

“Estamos haciendo lo correcto, refugiándonos en el lugar, dejando que las autoridades se encarguen de esto. Pero ciertamente es algo que, quiero decir, esto es absolutamente aterrador en este momento con lo que estamos pasando, y solo tenemos que venir juntos como comunidad y orar”, añadió.

En una conferencia de prensa celebrada el jueves por la mañana, las autoridades confirmaron que el tiroteo masivo, que tuvo lugar en dos lugares del estado de Pine Tree, un restaurante y una bolera. De momento se han reportado 18 muertos y 13 heridos.

La presencia policial en la zona se ha incrementado significativamente, mientras los grupos de búsqueda intensifican sus esfuerzos para capturar al sospechoso, que aún permanece prófugo.

La gobernadora de Maine, Janet Mills, resaltó la labor de los agentes de seguridad. “Estos son estos agentes del orden que, ante el peligro, respondieron rápida y desinteresadamente con gran valentía que continúan demostrando hoy mientras buscan incansablemente a una persona de interés”, dijo.

