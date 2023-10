Estrella de los Pumas de la UNAM cuenta toda la verdad sobre su denuncia por agresión sexual

El futbolista y defensor de los Pumas de la UNAM, Arturo ‘Palermo’ Ortiz, decidió acabar con los rumores y contar toda la verdad sobre la denuncia que recibió por supuesta agresión sexual a principios de 2023; en sus declaraciones afirmó que este hecho lo hizo sentir bastante mal y que afectó su rendimiento de juego dentro de la Liga MX.

Estas declaraciones las realizó en una reciente conferencia de prensa de cara al partido que protagonizarán los Pumas de la UNAM ante los Rayos de Necaxa para la jornada 13 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX; el defensor profundizar sobre este rumor y detalló que poco a poco ha logrado recuperarse de los problemas que dicha denuncia le ocasionó personal y deportivamente.

“Lo que pasó el torneo pasado, todo lo que salió, fueron cosas que no fueron ciertas, nunca tuve un llamado de ningún lado, estaba tranquilo, en el tema futbolístico te puede llegar a afectar un poco en lo mental, siempre he sido claro y maduro, sé lo que tengo que hacer, siempre me he manejado de esa forma, uno está expuesto, siendo figura pública”, expresó.

“Vine a hablar de futbol, no de mi vida privada, de lo que pasó, con todo respeto, me gustaría que respetaran ese espacio de privacidad, son temas que ya lloré, pero bueno, hablando de lo futbolístico, sabemos que tenemos un rival que no va bien, no nos vamos a confiar, vamos a buscar ganar de visita para seguir arriba”, agregó.

Ortiz también habló sobre la oportunidad que está recibiendo dentro del conjunto universitario y especialmente por el deseo de Antonio Mohamed de colocarlo como titular para este encuentro debido a la suspensión de Nathan Silva por acumulación de tarjetas amarillas.

“Conforme a lo que me preguntas, realmente siempre he trabajado para ser titular, me toca en esta posición, realmente es difícil, vienes de jugar y toca ser suplente, hay que tener cabeza, esto es un equipo, tenemos que estar metidos al 100, la competencia interna hace que el equipo esté sólido, me toca aprovechar esta oportunidad y ganarme el puesto”, concluyó.

