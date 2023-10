Miguel Bosé: “Casi cometo el error de casarme con una mujer”

Aunque su relación amorosa con Nacho Palau duró más de dos décadas, Miguel Bosé confiesa que durante su adolescencia se enamoró profundamente de una chica, al punto de estar a punto de llegar al altar.

Durante una proyección especial de la película “Tacones Lejanos”, cinta en la cual actuó, el cantante dio a conocer que la pareja con la que estuvo cuando era joven quería que se casaran y él por poco acepta, aunque no dio el nombre de la persona en cuestión.

“Tenía una novia estupenda con la que duré un buen tiempo de mi vida y hasta me quería casar pero no lo hice, casi cometo ese error. Lo que sí les puedo decir es que es la mejor cama que he tenido“, dijo Miguel.

Otra de las anécdotas que hicieron reír a los presentes en la proyección fue cuando dijo que conservaba las mismas piernas torneadas que poseía el personaje de la película de Pedro Almodóvar, pero que no podía bajarse los pantalones para comprobarlo.

Otra particular anécdota del cantante

Pese a que hace semanas compartió un comunicado en el que contó cómo fue asaltado dentro de su hogar, Miguel Bosé ahora revela que el acto delictivo llegó a tornarse chusco en un momento determinado.

El cantante fue invitado al programa “El Hormiguero” y ahí señaló que cuando los delincuentes ya habían cumplido su cometido de sustraer todo aquello que fuera de valor, uno de ellos logró reconocerlo y le confesó que seguía su carrera desde hace muchos años.

“Ya que los había yo llevado por toda la casa para ver qué se robaban, de repente el jefe de los ladrones se me quedó viendo, se quitó la máscara y me dijo “soy tu fan”. Yo le dije que entonces teníamos que llevar las cosas por buen camino o se acababan los conciertos y el hombre hasta me pidió una selfie”, dijo Miguel sin poder contener la risa.

