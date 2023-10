George Santos se declara “no culpable” de 23 acusaciones por fraude y robo de identidades

Como “no culpable” se declaró el representante republicano George Santos (Nueva York) de los 23 cargos en su contra, incluidos fraude y robo de identidades.

Santos había adelantado que no pretendía llegar a un acuerdo con los fiscales de la Corte del Distrito Este de Nueva York, a donde deberá presentarse a otra audiencia el 12 de diciembre.

Los cargos fueron ajustados por fiscales el 10 de octubre con una nueva acusación, en la que se incluyen también acusaciones por lavado de dinero, fraude electrónico, robo de fondos públicos y declaraciones falsas al Congreso.

El juicio a Santos comenzará en septiembre del 2024, luego de una petición de los fiscales, pero la siguiente audiencia es el 12 de diciembre de este año.

Santos representa el Tercer Distrito federal en la Cámara de Representantes. Dicho territorio incluye el este de Queens y partes del condado de Nassau, donde justamente iniciaron las investigaciones en su contra.

Los fiscales señala, entre otros asuntos, que Santos informó sobre un préstamo de $500,000 dólares a su propia campaña electoral, lo cual quedó asentado en documentos presentados ante la Comisión Federal Electoral.

El problema, indican los fiscales, es que Santos sólo tenía $8,000 dólares en su cuenta bancaria, por lo que era imposible que pudiera otorgar un préstamo de ese tipo.

Santos ha enfrentado críticas de sus colegas de partido, pero él ha señalado que no renunciará a su posición.

“Tres puntos a aclarar: 1. No he desocupado mi oficina. 2. No estoy renunciando. 3. Tengo derecho a un proceso justo y no a una conclusión predeterminada, como muchos están asumiendo”, escribió en la plataforma X, antes Twitter.

