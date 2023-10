¿Por qué Ivanka Trump debe testificar en juicio por fraude en la Organización Trump en Nueva York?

El juez Arthur Engoron dictó este jueves que Ivanka Trump, la hija mayor del expresidente Donald Trump, debe testificar en el juicio por fraude empresarial en la Organización Trump, que se lleva contra su padre y dos de sus hermanos.

Engoron, que preside el caso, rechazó la solicitud que hicieron los abogados de la empresaria y modelo de que no fuera llamada a testificar. Alegaron que los fiscales estatales no tenían jurisdicción sobre ella y que, además, no vive en Nueva York, reseñó la agencia de noticias Efe.

Ivanka trabajó en la empresa de los Trump hasta enero de 2017. Estuvo inicialmente acusada en el caso, pero luego una corte de apelaciones la eximió. Y, al inicio del juicio, la incluyeron en la lista de potenciales testigos de la Fiscalía de Nueva York.

Ivanka Trump “hizo negocios” en Nueva York

El juez explicó que la antigua ejecutiva “claramente” se ha permitido el privilegio de hacer negocios en Nueva York y citó documentos que muestran que tiene propiedades y vínculos empresariales con el estado, según señaló el diario The Guardian.

Los fiscales dijeron que la llamarán porque la hija del expresidente Trump tendría conocimiento personal “indiscutible” de hechos relevantes para las alegaciones contra los acusados en el caso.

Letitia Jame argumentó que Ivanka sigue “vinculada personal y profesionalmente” con la Organización Trump y otros acusados. “Puede ser llamada como persona que está bajo su control”, dijo la fiscal en una formulación, que fue criticada por la defensa.

Sin embargo, Arthur Engoron señaló que la empresaria no debería ser llamada como testigo antes del miércoles para que le dé tiempo de recurrir la decisión, en caso de que quiera ejercer ese derecho.

El juicio durará hasta finales de diciembre. En él, se dirimen varios cargos de ilegalidades en la Organización Trump relacionadas con la presunta manipulación de las cifras de activos durante años para obtener condiciones favorables con aseguradoras y bancos, indicó Efe.

El juez ya resolvió el principal cargo, considerando responsables de fraude continuado a Donald Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric y dos antiguos ejecutivos. Ordenó asimismo la suspensión de sus licencias de negocio en el estado.

El exmandatario republicano es testigo clave en la lista de ambas partes, pero se desconoce cuándo será llamado. Desde el comienzo del proceso a principios de octubre han declarado varios profesionales que trabajaron o colaboraron con la empresa.

Testificó su exabogado personal

Michael Cohen, exabogado personal de Donald Trump, testificó el martes contra su antiguo jefe durante el juicio y lo acusó de manipular las cifras de sus activos.

“El señor Trump me encargó incrementar los activos totales basándome en una cifra que él elegía arbitrariamente”, aseguró Cohen, quien era la mano derecha del magnate y quien fue llamado como testigo por la Fiscalía de Nueva York.

El abogado, reseñó la agencia de noticias Efe, convirtió la sesión en una con más expectativas desde que comenzó el proceso a comienzos de octubre. Donald Trump, que aspira llegar nuevamente a la Casa Blanca en 2024, afirmó que su exabogado es un “mentiroso y delincuente”.

Cohen incriminó en su testimonio al jefe financiero de la empresa Allen Weisselberg, otro acusado en el caso que declaró la semana pasada.

“Mi responsabilidad junto a Allen Weisselberg era, sobre todo, hacer ingeniería inversa con varias clases de activos diferentes e incrementar esos activos para conseguir la cifra que el señor Trump nos había encargado”, afirmó Cohen.

Eso, señaló, está reflejado en los documentos financieros sometidos a escrutinio en el caso. “(Trump) miraba los activos totales y decía: ´realmente no valgo 4,500 millones de dólares, realmente valgo unos 6,000 millones´”, manifestó.

Sigue leyendo:

• Mark Meadows, exjefe de gabinete de Trump, lo acusó de ser “deshonesto” por afirmar que ganó las elecciones de 2020

• ¿Cuál fue la estocada de Donald Trump a la candidatura de Tom Emmer en la Cámara de Representantes?

• Exabogado personal de Donald Trump acusó al expresidente de manipular las cifras de sus activos