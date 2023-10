“Sin él no hubiera sido lo que soy”: Tom Brady respalda accionar de Bill Belichick con los Patriots

El entrenador en jefe de los New England Patriots, Bill Belichick ha sido cuestionado por su “dureza”, pero uno de los mejores jugadores en la historia de la NFL, Tom Brady, afirmó que no se habría convertido en el máximo ganador en la historia del Super Bowl sin la ayuda de Belichick.

Para Brady jugar 20 años bajo la dirección del entrenador explicó: “Estoy orgulloso del coach Belichick. Sin él no hubiera sido lo que soy. Fue un entrenador rudo que nos enseñó qué debíamos hacer. Nos decía: No esperen una palmada por hacer su trabajo. Él no quería que yo fuera del promedio, sino alguien por encima del promedio”.

Brady dijo que el principal obstáculo para triunfar que a su juicio enfrentan las nuevas generaciones tiene que ver con la forma como lidian con la exigencia y la presión.

Y aclaró: “Hoy no quieren que el entrenador les exija, quieren que les diga: Eres bueno. Eso no funciona. Te tienen que presionar para ser el mejor y tú, a su vez, debes presionar a los que tienes al lado para hacer lo mismo. No sabes si vas a ganar o perder, pero al menos estás seguro de que vas a dar lo mejor de ti”.

“Un equipo que no practica con la presión a tope se empieza a desmoronar. Nosotros lo hacíamos en los Patriots. He visto equipos que cuando pierden sus jugadores se esconden y cuando ganan todos quieren hablar. No, debes hacerte cargo de esto en la victoria y en la derrota. Lo que está mal es renunciar”.

El 15 veces seleccionado al Pro Bowl compartió la intensidad con la que trabajó durante 23 años en la NFL.

“Yo no quería brillar un rato, sino perdurar. Todos me querían ganar y yo les quería ganar a todos. Los Patriots me reclutaron en el lugar 199 del Draft de 2000, un lugar muy lejano, eso me encendió. Quería demostrar a mi equipo que podía confiar en mí”.

Brady, quien se retiró de la NFL en febrero pasado, afirmó que no disfruta cuando se refieren a él como el GOAT ‘Greatest Of All Times’ (El mejor de todos los tiempos).

“La respuesta es no, porque nunca me he sentido mejor que nadie. Nunca diría que fui mejor que muchos jugadores antes de mí. Admiro a muchos, me fijé y estudié a Eli Manning, a Brett Favre, aprendí mucho de ellos y sigo aprendiendo de otros como Aaron Rodgers o Patrick Mahomes”, concluyó.

