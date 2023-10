“Checo” Pérez cayó temprano en un accidentado GP de México que se llevó Verstappen

El piloto neerlandés Max Verstappen se llevó el Gran Premio de México este domingo tras una carrera que vio la temprana salida del corredor local y Sergio “Checo” Pérez tras un choque ocurrido apenas en la primera curva de la carrera

Detrás de Verstappen, que ganó su carrera número 16 en la temporada y superó así su propio récord de 15 victorias en la campaña pasada, llegó el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) y posteriormete el monegásco Charles Leclerc (Ferrari) para completar el podio del GP mexicano.

El Gran Premio de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno y que se disputó en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez de la capital del país, que quedó interrumpido por primera vez en la historia con bandera roja en la vuelta 35 de 71 por un aparatoso accidente del danés Kevin Magnussen (Haas), quien no sufrió consecuencias físicas.

En el momento de la interrupción lideraba la prueba Verstappen (quien es matemáticamente tricampeón desde hace tres semanas) por delante de Leclerc y Hamilton.

Con esta victoria Verstappen logró su victoria 51 en la máxima categoría del automovilista (la quinta en México) e igualó la cuarta marca histórica del cuatro veces campeón mundial francés Alain Prost

Por su parte, “Checo” hizo una sensacional salida y cuando intentó rebasar a ambos Ferrari se tocó con el monegasco Charles Leclerc y salió disparado en la primera de las 17 curvas de la pista de Ciudad de México.

“Estoy triste, porque tuve una buena arrancada. Sólo pensaba en ganar. Ni siquiera en el podio pensaba; sólo quería ganar. Vi una oportunidad y me lancé. Arriesgué, pero si me hubiera salido bien, hubiese salido primero de la primera curva”, comentó Pérez a DAZN.

“Me duele mucho por toda la gente, pero me voy tranquilo a casa, porque lo intenté. No obstante, eso sí, me voy triste, porque le quería dar la victoria a la gente”, explicó “Checo” después de tener que retirarse en México

Sigue leyendo:

–Checo Pérez sorprendido por rendimiento de Ferrari en Pole Position de México, donde saldrá quinto

–Lewis Hamilton cree que Red Bull “no está ayudando del todo” al mexicano Sergio “Checo” Pérez

–Checo Pérez sobre su relación con Verstappen: “Los medios parecen querer crear rivalidades”