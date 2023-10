María Celeste desde la cama de un hospital dice: “Recuperándome de una inesperada cirugía”

La periodista María Celeste Arrarás es otra de las reconocidas personalidades que integran el mundo del entretenimiento y que también usa la red social de la camarita para dar ciertos anuncios tanto profesionales como personales, siendo así como lo hace público con más de dos millones de seguidores.

Sin embargo, el pasado domingo sorprendió a quienes se mantienen atentos al contenido que sube en la aplicación y es que a través de las historias compartió que se le presentó una emergencia y tuvo que acudir a un centro de salud, al tiempo que la imagen fue acompañada con el siguiente mensaje: “Camino a una cirugía no planeada”.

Arrarás horas más tarde aprovechó para publicar una nueva postal para hablar de su actual estado físico. Además, explicó el motivo de su repentina operación: “Recuperándome de una inesperada cirugía para removerme el apéndice. Estoy bien porque se diagnosticó a tiempo y por eso no hubo complicaciones. ¡Con la salud no se juega! Gracias por los buenos deseos“.

A su vez, recibió una gran cantidad de comentarios de aquellos que la siguen, al tiempo que le dejaron saber todo lo bueno que le desean en medio de la situación que viene atravesando. Por ello, este domingo compartió un nuevo mensaje:

“¡Mil gracias por tan bellos mensajes para una pronta recuperación! Desde mi camita de hospital los leo con mucho cariño. (Para aquellos que no saben, fui operada de emergencia tras sufrir una apendicitis.)”.

El presentador de televisión Raúl de Molina le dejó conocer su opinión, mientras que agregó que se alegra de que las cosas salieran de una manera positiva: “No sabíamos nada. Te llamo hoy. Un beso gigante y que bueno que todo salió bien“.

“¡Recupérate prontooo!“, escribió la conductora Verónica Bastos.

La ganadora del Miss Universo 2006 Zuleyka Rivera fue otra de las personalidades que le envió sus mejores vibras: “Omg espero que te encuentres bien“.

“¿Qué?? ¿Y por qué y a que hora? ¡Acabo de estar contigo!! Get better soon!! I love you Mari”, fue el mensaje que le dejó Lucho Borrego.

Sigue leyendo:

· Carlos Adyan se casó en la casa de María Celeste Arrarás

· María Celeste le envía un contundente mensaje al presidente de la FIFA: “Qué desubicado está”

· María Celeste a sus 62 años presume su escultural figura desde la playa