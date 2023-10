Promotor de Tyson Fury acaba con los rumores y descarta una pelea contra Usyk en diciembre

El copromotor del boxeador Tyson Fury, Frank Warren, decidió acabar con la polémica que se generó luego del triunfo que consiguió su peleador este fin de semana ante el pugilista Francis Ngannou en Arabia Saudita; los rumores de los medio de comunicación afirmaban que Fury tendría un combate contra Oleksandr Usyk para el próximo 23 de diciembre con la intensión de cerrar el año 2023 con una última victoria.

“No, no pelearemos en esa fecha (23 de diciembre). Él (Fury) no estará listo para esa fecha. Fue una pelea dura, dura. Necesitará tiempo para sanar su cuerpo, el tiempo que requiera, y luego regresar al campamento. Solo tendría alrededor de cinco o seis semanas, así que no va a suceder”, expresó Warren en sus declaraciones ofrecidas a Boxing King Media.

En sus declaraciones el promotor de boxeo detalló que tienen el objetivo de conversar con el equipo de Usyk para planificar una nueva fecha que les permita poder llevar a cabo este combate que promete ser uno de los más esperados para el 2024.

“Tyson hizo lo que siempre hace y pudo salir con la victoria, ahora tenemos que ver hacia el futuro. Sabemos que la pelea está hecha con Usyk, y esperemos fijar una nueva fecha pronto, tan pronto como Tyson se sienta listo. Fue una pelea más dura que la que tuvo con (Derek) Chisora y fue una pelea más dura que la que tuvo con Dillian Whyte. Eso es un hecho”, expresó.

Warren reiteró estas declaraciones en otra entrevista para IFL TV, donde detalló que Tyson Fury no estará listo para una pelea contra Usyk el próximo 23 de diciembre y por este motivo estarán planificando establecer una nueva fecha que les permita mantener un calendario activo.

“Tuvo una pelea dura (con Ngannou). Son ocho semanas (de aquí al 23 de diciembre). Necesita descansar su cuerpo. Recuerden que ha estado en campamento por 12 semanas. Ha estado entrenando y parando por los últimos 11 meses, y las peleas no se dieron porque ya saben lo que pasó con Usyk. Necesita descansar su cuerpo. Va saliendo de un campamento de 12 semanas, así que no estará listo. No puede hacer un campamento de solo seis semanas para pelear con Usyk. Eso es ridículo”, concluyó.

