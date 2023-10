Nadadores mexicanos entraron a OnlyFans para costear su viaje a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023

El equipo de clavadistas de México demostró las grandes cualidades deportivas que posee en todo el continente al conseguir el podio en las categorías masculinas y femeninas de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023; a pesar de esto no todo fue positivo y tuvieron que trabajar muy duro para lograr costear su traslado a Chile para poder competir en esta competencia que es considerada como una de las más importantes del mundo.

En unas recientes declaraciones ofrecidas a ‘Semana’, la clavadista Jessica Sobrino afirmó que fue bastante complicado todo lo que tuvieron que atravesar para poder llegar a Santiago 2023 que incluso los obligó a algunos a ingresar a la plataforma OnlyFans para poder costear los gastos.

Sobrino y sus compañeras del equipo femenino de natación artística optaron por vender trajes de baño y toallas de natación a principios de este año para poder conseguir el dinero al haber quedado en medio de una disputa entre los dirigentes y no contar con el apoyo económico suficiente para compartir en los Panamericanos. “La verdad es que se viene una nueva colección de gorras y una de blusas. La realidad es que seguimos vendiendo”, dijo Sobrino.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), que controla el presupuesto federal y es presidida por la Ana Guevara, tomó la decisión de eliminar el apoyo a todos los deportistas de natación luego que World Aquatics tomó la decisión de desconocer a Kiril Todorov como presidente de la Federación Mexicana de Natación y nombró una comisión para realizar nuevas elecciones.

“Yo no las mandé a vender nada. Es un chantaje porque estaban avisadas de la situación legal por la que atraviesan y siguen atravesando. Se hacen las víctimas y se tiran al piso solo por llamar la atención”, detalló Guevara sobre estas acciones.

Otras de las víctimas en este proceso fueron los clavadistas Kevin Berlín y Diego Balleza, quienes optaron por realizar diversos proyectos para poder conseguir el dinero necesario ante la falta de apoyo por parte de las autoridades aztecas; Berlín creó un emprendimiento para vender Café en la zona donde vive, mientras que Balleza decidió vender fotos posando en ropa interior a través de la plataforma de OnlyFans.

“El dinero que ahora recibo es volátil, pero me ha servido hasta el momento. Es un poco tediosa esta situación porque al final no estás concentrado al ciento por ciento en lo que tienes que hacer”, dijo Balleza en una entrevista ofrecida a The Associated Press.

