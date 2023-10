Álvaro Fidalgo menosprecia los récords del América y destaca su deseo del título de la Liga MX

El futbolista español y una de las principales figuras de las Águilas del Club América, Álvaro Fidalgo, se mostró un poco molesto por la ausencia de títulos que ha sufrido el equipo en las últimas temporadas y destacó que estaría dispuesto a entregar el liderato y todos los récords que está rompiendo el cuadro azulcrema en el presente torneo Apertura 2023 de la Liga MX para poder conquistar el ansiado título 14.

Estas declaraciones las realizó la estrella europea en la previa a la jornada 15 del torneo Apertura 2023 contra el Atlético San Luis; en sus declaraciones destacó que el equipo debe seguir trabajando para mantener el gran ritmo de la competencia y así poder levantar el trofeo de campeón luego de conquistar la Liguilla.

“La verdad ni lo había pensado, creo que al final nadie se acuerda de eso, si ganaste 10 seguidos, si te fuiste invicto o no en la Liguilla, es bueno para el grupo en el momento, pero al final si no consigues la 14 no sirve para nada”, expresó durante una entrevista ofrecida al periodista Julio Ibáñez, de TUDN.

“Es mi sensación, no somos un club que podamos decir ‘perdimos, pero conseguimos esta marca’. Si somos el club más grande del país es porque somos un equipo que tiene esa presión que es el título o nada y todo lo demás no sirve”, agregó Álvaro Fidalgo en sus declaraciones.

Fidalgo también aprovechó la oportunidad para lamentar las constantes lesiones que han sufrido las Águilas del América en el presente torneo como las de Diego Valdés y las de Brian Rodríguez; estas dos figuras fueron tomadas en cuenta por el español al ser las más recientes pérdidas del equipo comandado por André Jardine para las próximas jornadas.

“No estamos teniendo suerte en ese aspecto, pero todavía queda mucho para Liguilla, si no me equivoco terminamos de jugar el 11 o 12 de noviembre y luego hay, no sé si una semana o dos, en la que vamos a poder tener el equipo completo”, señaló.

Sigue leyendo:

–Terror en el hockey: Jugador Adam Johnson muere tras sufrir un corte en el cuello con un patín

–“No te queremos”: Padres de Clara Chía lanzan duro mensaje contra Gerard Piqué

–Uriel Antuna entregó víveres a los damnificados del huracán Otis donados por Cruz Azul