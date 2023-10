Ana Brenda Contreras se quita los implantes mamarios

En los últimos días, Ana Brenda Contreras ha subido contenido en sus redes sociales en el que se le ve muy trabajadora y sonriente; sin embargo, en su última publicación reveló que hace un par de semanas visitó el hospital.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz dio a conocer que decidió someterse a una cirugía para retirar sus implantes mamarios, pues estos le estaban provocando muchos problemas en su salud.

“Después de años postergándolo por pandemia, trabajo y no sintiéndome bien, por fin me retiraron los implantes. Agradezco Infinitamente que una amiga compartió su proceso conmigo y eso me dio el empujón para decidirme. Puede haber opiniones y experiencias diferentes, pero una cosa es real: la importancia de checarse regularmente con profesionales y crear una red médica de apoyo”, escribió Ana Brenda.

Con esta decisión, la actriz se une a Michelle Renaud, Esmeralda Pimentel, Carmen Aub, Romina Marcos y Thali García, quienes han asegurado que operarse les cambió la vida y la salud para mejor de una manera drástica.

Sigue Leyendo más de Ana Brenda Contreras aquí:

· Ana Brenda Contreras alarmó con una foto desde la cama de un hospital y explica la razón

· Ana Brenda Contreras se casará con el hermano de su comadre

· Ana Brenda Contreras se compromete con el empresario Zacarías Melhem