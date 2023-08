Ana Brenda Contreras se casará con el hermano de su comadre

Hace un par de meses Ana Brenda Contreras sorprendió a sus fans al anunciar que había recibido el anillo de compromiso y ahora, por primera vez, confiesa cómo fue que surgió su relación amorosa.

En entrevista para la revista Quién, la actriz reveló que conoció a su prometido gracias a una de sus mejores amigas, pues es su hermano, y admitió que aunque en un inicio no quería nada con él, finalmente terminó conquistándola.

“Cuando regresé a vivir a McAllen mi mejor amiga dijo que tenía que conocerlo. Pensaba que salir con el hermano de mi comadre era la peor idea del mundo, pero la vida te tiene cosas que, si son para ti, aunque te quites. Al principio él me dijo que no me iba a insistir porque en ese momento yo no estaba lista para una relación, pero conforme empezó a conversar conmigo me fue gustando cada vez más”, dijo Ana Brenda.

Para finalizar, la originaria de Tamaulipas contó algunos detalles sobre cómo ocurrió la solicitud de matrimonio y señaló que sólo hubo una actitud que notó extraña, pero para cuando reaccionó, él ya estaba hincado mostrándole el anillo de compromiso.

