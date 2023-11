Chileno Mauricio Pinilla cuestiona que Messi y Dibu Martínez ganaran el Balón de Oro y Mejor Portero

La gala del Balón de Oro celebrada este lunes, sigue generando opiniones de todo tipo por quienes no creen que los ganadores de los distintos premios hayan sido los correctos, al menos eso es lo que piensa el exfutbolista chileno Mauricio Pinilla, quien no está conforme con los galardones que se llevaron los argentino Leo Messi y Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

En unas declaraciones emitidas al canal F360 Chile, Pinilla cuestionó el hecho de que el Balón de Oro lo haya ganado un futbolista que juega en los Estados Unido. Asimismo, cuestionó que el Mundial ganado por Argentina pesara tanto en la entrega de premios.

“Si tú te ganas el Balón de Oro jugando en la MLS quiere decir que estamos todos locos, o que la MLS se transformó en una potencia mundial en cuanto a lo deportivo. Pesó totalmente la Copa del Mundo, no sé para qué hacemos premios del año total si al final sólo cuenta una competición. En lo global no me parece que Messi haya sido el mejor”, expresó el exdelantero chileno.

Por último, lanzó un dardo envenenado al portero de la ‘Albiceleste’ y el Aston Villa, calificado de “ridículo” el hecho de que este fuera elegido como el mejor guardameta del año. “Yo ya no creo en estos premios. Lo de Dibu Martínez roza lo ridículo”.

Los ganadores de los distintos galardones entregados por la Revista France Football, dejaron múltiples opiniones divididas en cuanto a los ganadores se refiere, y es que en el caso del Mejor Jugador del Año que fue Messi, muchos consideran que debió haber sido premiado el noruego Erling Haaland, que ganó el triplete (Premier League, FA Cup y Champions League) con el Manchester City.

En cuanto al del mejor portero, la también fue cuestionado que no se eligiera al brasileño Ederson Moraes, también del Manchester City.

