Kintsugi Omakase: para los verdaderos amantes de la comida japonesa

Los verdaderos amantes de la comida japonesa (no de los California rolls o camarones tempura), tienen que vivir la experiencia que ofrece el restaurante Kintsugi Omakase, donde el Chef Victor Chen prepara sushi al estilo tradicional edomae con sus propios toques modernos y una mezcla de ingredientes muy diversos.

El pequeño lugar, ubicado en los límites de SoHo, Tribeca y Hudson Square, cuenta con un cómodo y elegante mostrador con capacidad para 10 comensales, quienes comparten el placer de ver desarrollar su arte al chef Chen, mientras prueban cada bocado.

Con tres menús para escoger, The Kintsugi Omakase, un servicio de 16 platos; The Soho Experience, una experiencia de 13 platos; y el The Grand Street Classic, una comida de 10 platos, quienes lo visitan degustan una gran variedad de aperitivos y sushi, que siempre incluye la elección del chef del hand roll, sopa miso gourmet, tamago y postre de temporada.

El Chef Victor Chen lleva a los comensales por un viaje de sabores originales y creativos. Fotos: Kintsugi Omakase

La experiencia, bajo la detallada atención de los meseros, arranca con entradas tan creativas como la macarela española ligeramente ahumada y servida con manzana verde rallada, que representa “la Gran Manzana”; ankimo, hígado de angelote cubierto con un trozo de narazuke (melón encurtido en sake); y la firma del chef, el amada o pez limón con escamas crujientes acompañado de maíz y pimiento shishito.

El chef moldea sus pequeñas bolas de arroz y corta delicadamente cada pedazo de pescado para preparar los nigiri, con selecciones como el sargo de Grecia; el macarel español de invierno; el akami-zuke o atún rojo magro marinado en salsa de soja; el otoro o atún de Boston; el Keiji o salmón bebé; y el nodoguro o pez de garganta negra que a menudo se llama el “Wagyu del mar”.

Una muestra del sekogani del chef Chen. Foto: Kintsugi Omakase

Uno de los platos que diferencian al chef Chen es su mezcla de cuatro variedades de uni ligeramente ahumado y servido sobre arroz envuelto en nori, una delicia para los aficionados al erizo de mar.

También hay bacalao negro a la parrilla con arroz donburi de yema de huevo curada en soja; un handroll, hecho con tártaro de atún con atún picado y vieira; y unagi o anguila de agua dulce.

El Shima- Aji es una verdadera delicia para los amantes del pescado.Foto: Kintsugi Omakase

Para finalizar el festín, el restaurante Kintsugi Omakase despide a los comensales con postres que rotan entre el tamago, una especie de flan ligeramente caliente; y una selección de helados con sabores japoneses, como el sésamo negro y la hojicha.

Helados con sabores japoneses, como el sésamo negro, dan final a la experiencia./Fotos: Kintsugi Omakase

La comida se puede acompañar con algún buen sake de los muchos que ofrece el programa de bebidas del lugar, desarrollado por el socio Ashe Yeung. También hay licores japoneses destacados, encabezados por una selección de whisky y ginebra japoneses, así como cerveza y vino del país nipón.

Kintsugi Omakase está ubicado en el 28 Grand Street New York, NY 10013. Para reservar, visite: www.kintsuginyc.com