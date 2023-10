Padre de tatuadora israelí asesinada por Hamás tras asistir a un festival ofrece desgarrador testimonio

El padre de Shani Louk, la tatuadora de 23 años alemana-israelí que fue decapitada por Hamás, dio su relato tras la confirmación de su muerte, asegurando que ella “no sufrió”, pues fue “asesinada en el acto”, destacando que como consuelo, sus hija pasó sus últimos momentos de fiesta con amigos.

“Fue asesinada instantáneamente y no solo no padeció, sino que 10 minutos antes todavía estaba disfrutando”, señaló Nissim Louk en el medio israelí N12.

Del mismo modo, Nissim manifestó sentirse aliviado, pues la familia recibió una “respuesta definitiva” alrededor de la situación de Shani, en medio de las especulaciones que surgían.

“Shani era una chica hermosa a la que le encantaba bailar. Todos la amaban”, destacó Nissim. “Ella era muy inteligente e ingeniosa. Así es como quiero que la recuerden”.

El afligido padre también aprovechó de elogiar a las Fuerzas de Defensa de Israel, pero tuvo duras palabras para el gobierno y el primer ministro Benjamín Netanyahu.

“Todos los ministerios del gobierno fracasaron”, manifestó Nissim al medio anteriormente citado. “Subestimaron a todos, no trabajan, no responden, no son normales”.

“Si el primer ministro apareciera en mi casa, le diría que se fuera, ya que tiene gran responsabilidad por lo sucedido”, sentenció Nissim, quien dijo que las FDI no deberían mostrar piedad contra Hamás, pues a su juicio, deben pagar “un millón de veces peor”, para que finalmente se consiga la disuasión.

El lunes, el mandatario israelí, Isaac Herzog, corroboró que el ADN hallado en un fragmento de cráneo correspondía a Louk, quien se ha convertido en un emblema de los terrores de Hamás, luego de ser exhibida por Gaza después de que los terroristas atacaran un festival musical cerca del Kibbutz Re’im el 7 de octubre, día que inició la guerra contra Israel.

“Estamos devastados al compartir que el cuerpo de la alemana-israelí Shani Louk fue encontrado e identificado“, apuntó el Ministerio de Exteriores de Israel a través de la red social X.

Con información de New York Post

