Día de Muertos en Nueva York 2023: eventos, celebraciones y todas las actividades programadas

El Día de Muertos en Nueva York del 2023 promete estar lleno de vida con una gama de eventos y celebraciones programadas que abarcan desde el arte y la música hasta las tradicionales ofrendas y desfiles.

La comunidad mexicana en Nueva York, junto con otros entusiastas de esta rica tradición, han organizado eventos en varios lugares de la ciudad para honrar a los que han partido.

Día de Muertos 2023 en Nueva York: dónde ir a celebrar y todos los eventos

La celebración principal de Día de Muertos se llevará a cabo el 2 de noviembre en Times Square, donde habrá música tradicional, catrinas y altares para recordar a los difuntos.

Otras actividades incluyen talleres de arte en el El Museo del Barrio y en el Children’s Museum of Manhattan, y una celebración en el Flatiron North Plaza el 2 de noviembre que contará con ballet folklórico y pintura facial.

Evento por Día de Muertos New York Family

Fecha: 1 de noviembre, 2023

Horario: 4 – 5 pm

Detalles: Evento para todas las edades, entrada gratuita.

Evento por Día de Muertos en Flatiron NoMad

Fecha: 1 de noviembre, 2023

Horario: 3 – 7 pm

Ubicación: Flatiron North Plaza

Evento por Día de Muertos en New York Tech

Fecha: 1 de noviembre, 2023

Horario: 12:45 – 1:00 pm

Ubicación: Edward Guiliano Global Center, Lobby, New York, NY

Detalles: Celebración de Día de Muertos donde los participantes podrán pintar calaveras y decorar una ofrenda.

Evento por Día de Muertos en The Children’s Museum of Manhattan

Fecha: 1 – 2 de noviembre, 2023

Detalles: Celebración de Día de Muertos con la construcción de un Altar de Memorias, elaboración de coronas de flores, y esculturas inspiradas en Posada.

Evento por Día de Muertos en la School of Visual Arts

Fecha: 1 de noviembre, 2023

Horario: 3:00 – 7:00 pm

Ubicación: Distrito de Flatiron

Detalles: Celebración de Día de Muertos presentada por la Continuing Education at the School of Visual Arts en New York City.

Más eventos por Día de Muertos en Nueva York

Google hizo un listado de todas las actividades disponibles por Día de Muertos en Nueva York, con horario y detalles de cada uno de ellos.