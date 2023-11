Kim Kardashian luce cuerpazo bailando en ropa interior como Salma Hayek en “From Dusk Till Dawn”

No es la primera vez, y seguro no será la última, que Kim Kardashian pretende “romper internet” con una publicación o un look como el que lució en las últimas horas en Instagram, donde su sensualidad se convirtió en el centro de atención.

En esta oportunidad, la socialité aprovechó su cuenta oficial para deleitar a propios y extraños, a través de un video donde se le puede ver luciendo tremendo cuerpazo mientras baila con un conjunto de diminuta ropa interior, tal y como lo hizo Salma Hayek en la película “From Dusk Till Dawn”.

From Dusk Til Dawn pic.twitter.com/6OEuge9BaF — Kim Kardashian (@KimKardashian) November 1, 2023

Como era de suponerse, el sexy material de Kim Kardashian ha logrado conseguir más de 811 mil visualizaciones y una avalancha de comentarios donde muchos halagan su figura y algunos otros aseguran que nadie luce mejor que la mexicana en ese papel.

“Lo siento, pero nadie se ve tan bien como Salma en este papel”, “Que alguien le diga a la Kim que ese personaje de salmista aún le sigue quedando grande”, “Nunca le ganará a Salma, tienes cero talento” y “Salma es definitivamente la mejor. Buen esfuerzo Kim”, son algunos de los mensajes negativos que le dejaron a la exesposa de Kanye West.

Cabe mencionar que el baile que Salma Hayek realiza en la cinta que se estrenó en 1996 es una de las escenas más recordadas de la pantalla gracias al diminuto atuendo y la sensualidad que derrocha la actriz.

Aquí te dejamos la interpretación de Hayek para que elijas a quién de las dos prefieres.

