Sammis Reyes, primer chileno que jugó en la NFL, tendrá una serie documental producida por la liga

Han pasado poco más de dos meses desde que Sammis Reyes, el primer chileno en jugar en la NFL, decidió anunciar su retiro anticipado para resguardar su salud. Ahora, la liga ha anunciado que contará tu historia a través de una serie documental que saldrá semanalmente con testimonios del protagonista y sus allegados.

“Sammis es un profesional talentoso con experiencia de ser no sólo un jugador latino en la NFL, sino el primer jugador chileno en la liga. Esperamos que Sammis comparta sus historias y amplíe el alcance de nuestro juego a los latinos de todo el mundo”, afirmó Javier Farfán, director de estrategia cultural de la liga.

Sammis Reyes estuvo recientemente en los Juegos Panamericanos de Chile. Crédito: PABLO VERA | AFP / Getty Images

El programa en el que aparecerá el ex ala cerrada, en próximas días, se llamará ‘NFL Cultura with Sammis Reyes’, serie semanal para Mundo NFL en la que ofrecerá ideas y comentarios sobre sus vivencias.

Reyes, quien estuvo con Washington, los Chicago Bears y los Jacksonville Jaguars, reconoció estar orgulloso por esta invitación.

“Como atleta latino y ex jugador de la NFL no soy ajeno a la adversidad, los desafíos han sido mi principal motivación en la vida. Es un verdadero honor conectarme con esta creciente base de aficionados”, aceptó el exjugador.

Sammis Reyes, de 28 años, se preparaba para jugar su primera temporada con los Jaguars en este 2023, pero en julio pasado sufrió un golpe en la cabeza en un entrenamiento que lo colocó en protocolo de conmoción cerebral un par de semanas previas al primer partido de la pretemporada ante los Dallas Cowboys.

Al ver que las secuelas por el golpe no le permitían volver a los entrenamientos, el nacido en Talcahuano prefirió retirarse para evitar una situación grave.

“Hace un par de semanas sufrí una conmoción cerebral que ha persistido por un poco más de tiempo del que esperaba. Fue después de siete días sin dormir y síntomas dolorosos que me di cuenta de que esto no me estaba haciendo bien a mí o a mi familia por lo que he decidido retirarme de la NFL”, explicó Reyes el 14 de agosto pasado.

El ex ala cerrada arribó a la NFL vía el programa ‘Internacional Pathway’ (IPP), que selecciona a jugadores alrededor del mundo.

Reyes impresionó a los entrenadores de Washington, equipo con el que estuvo en el 2021. Actuó en 11 juegos, uno de ellos como titular.

En el 2022 emigró a los Bears, con los que permaneció en el equipo de prácticas. Para 2023 pasó a los Jaguars, equipo que lo tenía considerado para esta campaña.

“Estoy agradecido por la oportunidad de unirme a este proyecto y ansioso por brindar a los fanáticos una mirada detrás de escena de lo que es ser un jugador de la NFL”, concluyó.

