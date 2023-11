“Hacer dinero mientras la gente duerme”: La fórmula secreta de la fortuna de Magic Johnson

El legendario Magic Johnson jugó durante 13 temporadas en la NBA, en las cuales logró cosechar cinco anillos de campeonato, 12 All Star Game, tres MVP en Finales y otros tres de temporada. Estos galardones le valieron para ser exaltado al Salón de la Fama de la NBA.

Pero luego de su retiro en 1996 Magic siguió cosechando triunfos, aunque esta vez fuera de la cancha. Hace poco el exjugador entró a la lista Forbes y se convirtió apenas en el cuarto deportista que entra a esta prestigiosa lista de multimillonarios. El idolo de los Lakers se une a Tiger Woods, LeBron James y Michael Jordan como los únicos deportistas en este ranking.

El patrimonio de Johnson, según la revista Forbes, asciende a $1,200 millones de dólares. Esta cifra la logró gracias a sus múltiples inversiones, las cuales van desde equipos deportivos. Pues el estadounidense es accionista de franquicias como Los Ángeles Dodgers de la MLB, LAFC de la MLS, y los Washington Commanders de la NFL.

Además también ha incursionado en otros rubros fuera del deporte como una cadena de salas de cine que lanzó recientemente, o la compañía de seguros de vida EquiTrust y franquicias de cafetería y restaurantes como Starbucks y TGI Friday’s.

Magic Johnson /Getty Images

Y es que Johnson como jugador apenas logró amasar una fortuna de $30 millones de dólares en sus 13 años en la NBA. Mientras que en 2015 tenía en activos por $16,000 millones de dólares y hoy en día ya esa cifra asciende a los $26,000 millones de dólares.

Hace poco en una charla universitaria el empresario contó cúal es la clave de su inmensa fortuna y lo resumió en una frase: “Hacer dinero mientras la gente duerme“, clara y precisa la indicación del legendario jugador de los Lakers.

Además Johnson contó parte de su rutina diaria para ser una persona disciplinada y enfocada en hacer dinero. Reveló que se levanta a las 4:00am, hace ejercicio por dos horas, más una hora más de cardio y sale a su oficina a empezar su jornada.

Por otro lado asegura que luego de las 8:30pm no hay nada bueno, por lo que su jornada termina bastante temprano y duerme lo suficiente para afrontar el día siguiente. “A mí no me pasa nada bueno después de las 20.30, puede que a los demás sí, pero yo me voy a dormir para poder prepararme para el día siguiente”, cerró el exjugador.

Sigue leyendo:

· Magic Johnson entra a la lista Forbes como el cuarto deportista en alcanzar una fortuna multimillonaria

· “La última vez que miré no tenía mis números”, Magic Johnson responde a Stephen Curry sobre quién es el mejor base en la historia de la NBA

· Michael Jordan se convierte en el primer deportista en entrar a la lista Forbes 400 con un valor de $3,000 millones de dólares