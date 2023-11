¿DeSantis usa tacones? Trump y Haley se burlan del candidato por supuestos zapatos para ganar altura

La carrera presidencial del Partido Republicano para las elecciones de 2024 se ha visto envuelta en una controversia inusual en los últimos días, ya que los candidatos Donald Trump y Nikki Haley han criticado a su rival republicano, Ron DeSantis, acusándolo de aumentar artificialmente su altura usando supuestamente unos zapatos con tacones.

En una entrevista reciente, Charlamagne tha God, presentador invitado de “The Daily Show”, le preguntó a Nikki Haley si consideraba usar tacones para competir con DeSantis en el próximo tercer debate republicano en Miami, según recogió el New York Post. Haley respondió de manera enigmática, insinuando que podría considerar esta opción.

“No sé. Tendremos que resolverlo”, respondió Haley. “Puedo decirles que siempre he hablado de mis tacones altos. Nunca se lo he ocultado a nadie. Siempre he dicho: ‘No los uses si no puedes correr con ellos’, así que veremos si él puede correr con ellos“.

Trump aprovecha la polémica

La polémica se inició a principios de octubre cuando Donald Trump publicó una imagen tríptica de DeSantis y su calzado, según el Post. De esta manera sugirió que el gobernador podría estar utilizando tacones ocultos. Esta provocación ha generado comentarios y burlas en las redes sociales.

“Dime que no lleva tacones ocultos”, decía la leyenda de la imagen compartida por el expresidente en su red Truth Social.

Además, el super PAC de Trump, Make America Great Again Inc., dijo al Daily Mail que enviaría un par de botas con temática puertorriqueña a DeSantis como un regalo de Navidad anticipado, acusándolo de apoyar la estadidad de Puerto Rico.

Esas botas, según citó el NY Post, incluyen un tacón prominente, lo que ha alimentado las especulaciones sobre la altura del gobernador.

DeSantis lo niega, pero hablan los expertos

Ron DeSantis ha negado enfáticamente estas acusaciones y ha afirmado que prefiere las botas negras “Lucchese estándar y listas para usar” en la mayoría de sus apariciones de campaña. También ha proporcionado su altura oficial, que es de 5 pies y 11 pulgadas, según una lista universitaria de 2001 de la Universidad de Yale.

No obstante, tres fabricantes de calzado han expresado sus sospechas de que DeSantis podría estar utilizando elevadores en sus botas para ganar algunos centímetros de altura.

En un reportaje para Politico, los tres fabricantes coincidieron en señalar que las imágenes muestran la parte superior de sus botas presionando contra las perneras de los pantalones y tacones más cortos de lo habitual en botas occidentales tradicionales.

“He tratado con estos políticos muchas veces”, dijo a Politico Zephan Parker, de Parker Boot Company, con sede en Houston. “Les he ayudado con sus levantamientos. [DeSantis] lleva elevadores; No hay duda”.

Esta inusual controversia ha añadido un elemento inesperado a la campaña presidencial republicana y ha generado un debate en torno a la imagen y la autenticidad de los candidatos.

