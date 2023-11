Gaby Espino abre su corazón: “Estoy soltera, pero una soltería distinta”

La venezolana Gaby Espino es reconocida por la gran trayectoria profesional que ha logrado ir fortaleciendo con el transcurrir del tiempo. A su vez, ha demostrado que su talento va más allá de la actuación tras el lanzamiento de una línea de ropa deportiva que dio a conocer hace poco.

La actriz en esta ocasión aprovechó para abrirle su corazón a People en Español, donde ella mencionó detalles tanto de su vida personal como profesional. Además, la también presentadora de televisión ha tenido grandes amores, pero, ¿está en una relación sentimental en este momento?

“Estoy soltera, pero en una soltería distinta. Me estoy dedicando tanto tiempo a mí y a mi casa, a mis hijos, a mis negocios, a mis emprendimientos, a crear, a desarrollar nuevos proyectos, que estoy bien contenta”, respondió Gaby a la revista.

El actor Jencarlos Canela tuvo un hijo con la venezolana Gaby Espino. / Foto: Mezcalent.

La expareja sentimental de Jencarlos Canela explicó que no le cerrará las puertas a una nueva experiencia, ni tampoco al matrimonio: “Creo en el amor y estoy segura que voy a compartir mi vida en algún momento con un compañero, pero estoy cero apurada; estoy enfocada en mis cosas, dedicada a mí”.

¿Qué le gusta a Gaby Espino?

“Me gusta mucho leer, ver televisión, series, películas. Me gusta mucho compartir con los niños, montamos bicicleta, nos vamos a la playa, de viaje. ¿Pero así que tú digas qué te hace feliz, qué te fascina? Quedarme en mi casa, de pronto es porque mi vida es bien ajetreada, entonces los momentos que tengo para estar en calma en mi casa (que es mi templo, mi lugar sagrado) para mí es divino”, dijo durante la entrevista a People en Español.

¿Cómo es su relación con sus hijos?

“Estoy enamorada completamente de mis hijos, como toda mamá. Todos los días me sorprenden, me enseñan algo y cada día estamos más compenetrados. Podemos compartir opiniones y conversar ya cosas más profundas que cuando estaban chiquitos. Me los estoy disfrutando al máximo”, añadió Espino a la mencionada revista.

Sigue leyendo:

· Gaby Espino da un drástico cambio en el ámbito profesional y dice: “Ya les puedo contar”

· Gaby Espino enfrenta críticas por su extrema delgadez y su aspecto físico impacta

· Gaby Espino remodeló su closet para dejar de vivir entre el desorden