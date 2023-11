Randy Arozarena entrega ayuda a damnificados por Huracán Otis en Acapulco [Video]

El pelotero Randy Arozarena es uno de los deportistas más queridos por la afición mexicana y ese cariño que la gente le ha dado nuevamente es retribuido por el beisbolista quien acudió a un centro de acopio de la Cruz Roja Mexicana para entregar víveres que serán destinados para los damnificados del Huracán Otis en Acapulco.

Arozarena integrante de la Selección Mexicana de Béisbol, decidió no quedarse de brazos cruzados y personalmente llevó artículos de primera necesidad para mitigar un poco la falta productos en la entidad.

“Aquí estoy con mi donación, quiero invitar a todas las personas del mundo a apoyar a la gente de Guerrero. Todos como mexicanos que somos, todos vamos a apoyarnos”, declaró en un vídeo compartido por el perfil de Instagram de la Major League Baseball en México.

Además de contribuir de forma económica, Arozarena tuvo un momento de convivencia con los voluntarios que se encontraban en el centro de acopio ayudando a armar despensas y cargando los víveres que serán llevados a Acapulco.

Arozarena: “México me puso otra vez en el mapa”

“México me puso otra vez en el mapa. Los mexicanos son muy buenas personas y siempre están apoyándome y me hacen muy feliz”, explicó Arozarena.

Arozarena llegó a México en 2015, al escapar de Cuba y desde el país norteamericano consiguió ser fichado por los Saint Louis Cardinals de la MLB, con los que debutó en 2019 en el mejor béisbol del mundo.

“Mi intención es seguir representando a México y lo voy a cumplir. Doy gracias por incluirme en la selección, darme esa gran oportunidad de representar al país y en donde me inviten siempre voy a poner en alto el nombre del país. Le doy las gracias al presidente por haberme escuchado”.

“Nunca he jugado con tanta pasión y entrega como en el Clásico Mundial. Estoy consciente del apoyo que me brindaron los aficionados en el torneo. Nunca había visto estadios tan llenos de aficionados como esa vez”, añadió.

Arozarena vivió en 2023 una de sus mejores campañas en la MLB, al ser llamado por primera vez a un Juego de Estrellas y participar en un Derbi de Cuadrangulares, algo que achaca en gran parte por jugar para México.

“Me siento feliz por todo lo que pasó el 2023, como siempre he dicho, este Clásico fue importante porque creció mi fanaticada, fue mi motor. Creo que influyó en un 80 por ciento de lo que hice este año con los Rays, me ayudó a tener mi mejor temporada”, sentenció el oriundo de Pinar del Río.

Seguir leyendo:

20 latinos son finalistas al Bate de Plata de las Grandes Ligas

Randy Arozarena recibe pelotazo y se vacían las bancas en el Tampa Bay Rays vs. New York Yankees [Video]

Randy Arozarena cuenta como se pasó del fútbol al béisbol para ganar $4 dólares al mes en Cuba