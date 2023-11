Terrorista de Hamás relata cómo mató y torturó a mujeres y menores cuando inició la guerra

Un terrorista de Hamás que participó en el asesinato de mujeres y niños durante la masacre del 7 de octubre en Israel dio detalles de cómo y por qué el grupo emprendió estos ataques, en un video publicado por el servicio de seguridad interna Shin Bet.

El terrorista, identificado como Omar Sami Marzuk Abu Rusha, era miembro de las fuerzas especiales Nukhba de Hamás, una unidad de élite entrenada para llevar a cabo ataques suicidas y secuestros.

En el vídeo, Abu Rusha relata con detalle su papel en los asesinatos en masa que dejaron miles de muertos en el lado israelí.

“Nuestra misión era matar. Se suponía que no debíamos secuestrar, solo matar”, dijo Abu Rusha al interrogador. “Matar a cada persona que veamos y regresar”.

Abu Rusha, que estaba entre las fuerzas desplegadas en Kfar Aza, cerca de la frontera con Gaza, contó cómo él y sus compañeros armados entraron en varias casas y dispararon a sus ocupantes sin piedad.

“Revisamos la casa y escuchamos los sonidos de niños pequeños en la habitación segura. Disparamos a la habitación segura… hasta que no escuchamos más ruido”, agregó.

Abu Rusha también habló de cómo él y su unidad tendieron una emboscada a una mujer que se refugiaba dentro de su casa.

“Fuimos a la tercera casa. Dentro había una mujer. Hamza la mató, le disparó”, señaló.

Además, dijo que mataron a un hombre que salió al jardín trasero con una manguera de agua y le prendieron fuego a una habitación exterior.

Abu Rusha dijo que, luego de masacrar niños en una habitación, él y su unidad quedaron atrapados en un tiroteo con los soldados de las FDI que respondieron, y los terroristas arrojaron granadas.

El terrorista reconoció que era consciente de que el Islam prohíbe matar a mujeres, niños y personas mayores, pero dijo que los oficiales de Nukhba todavía les dieron la orden de matar a todos.

El terrorista capturado admitió entonces que sus padres no sabían que era miembro de Hamás.

“Si mi padre me ve, me disparará”, dijo. “Él me matará… porque hice esas acciones”.

Esta inquietante admisión es la última publicada por Israel después de que el Estado judío prometiera destruir a Hamás mediante continuos ataques aéreos e incursiones terrestres en Gaza.

Con información de New York Post

Sigue leyendo:

– Israel y Hamás: Reporteros sin Fronteras denuncia crímenes de guerra por muerte de periodistas

– ONU pide pausas en conflicto armado entre Israel y Hamás para llevar ayuda humanitaria a Gaza

– Administración Biden anuncia que primer grupo de estadounidenses salió de Gaza por Egipto