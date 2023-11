Trump describe como “rehenes” a los manifestantes encarcelados por el asalto al Capitolio

El expresidente Donald Trump ha vuelto a poner de manifiesto su simpatía por aquellos encarcelados por su participación en el motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, refiriéndose a ellos como “rehenes” durante un mitin en Texas.

En un evento en Houston, Texas, Trump hizo su entrada al ritmo de “God Bless the USA” de Lee Greenwood, una canción que ha sido un elemento común en sus mítines, según reportó The Hill.

Sin embargo, después de la interpretación, se escuchó una canción en la que Trump colaboró con un coro de reclusos detenidos por cargos relacionados con el asalto al Capitolio. El expresidente se puso de pie y saludó a los asistentes.

Trump se dirigió a la multitud diciendo: “Bueno, muchas gracias y ya sabes lo que fue eso. Yo los llamo los ‘rehenes J-6’, no prisioneros. Yo los llamo los rehenes, ¿qué pasó? Y ya sabes, es una pena”.

Simpatía por los asaltantes

La canción, titulada “Justice for All”, que se lanzó en marzo en múltiples servicios de streaming, presenta a Trump recitando el juramento a la bandera. La participación del expresidente en la canción se produce después de un coro de reclusos del 6 de enero, acreditados como el “J6 Prison Choir”, que interpretan “The Star-Spangled Banner”, según el medio.

De acuerdo con diversos informes citados por The Hill, los fondos recaudados a través de esta canción se destinaron a las familias de los acusados relacionados con el motín del 6 de enero.

Trump ha expresado en varias ocasiones su simpatía por los alborotadores acusados en relación con los eventos del 6 de enero y ha insinuado que podría considerar indultar a algunos de ellos.

“Hay policías, bomberos, maestros, electricistas, gente excelente, y se les ha hecho pagar un precio que es muy injusto, en muchos casos, no en todos”, dijo Trump en una recaudación de fondos a principios de año, según un video del discurso verificado por NBC News.

Es importante destacar que el propio Trump enfrenta cargos por sus esfuerzos por permanecer en el poder tras perder las elecciones de 2020, así como por sus intentos de anular los resultados de las elecciones estatales de Georgia en 2020.

Trump hace estas declaraciones sobre los detenidos por el asalto al Capitolio pocos días después de que se conociera los procesos judiciales que enfrentan algunos de ellos.

Sentido común

En el mismo mitin, el expresidente Trump aseguró que es un conservador pero también “una persona con un gran sentido común”.

“Mucho de lo que hacemos es de sentido común. La gente dice que puedes separarlo. No, soy conservador, pero soy una persona con gran sentido común, como el 95% de esta audiencia, no el 100%”, dijo, según informó The Messenger.

“No es necesario tener una etiqueta”, añadió Trump, a quien generalmente se le etiqueta como de extrema derecha o derecha radical. No obstante, el candidato republicano señaló que no quiere fronteras abiertas, quiere impuestos bajos, “excelente educación”, “viviendas maravillosas a bajas tasas de interés” y identificación de votantes.

Con información de The Hill.

