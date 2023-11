Exanimadora de los Brooklyn Nets reveló que se acostó con varios jugadores del equipo

En la NBA es costumbre que cada equipo tenga un crew de animadoras, las cuales realizan show de medio tiempo y rutinas de coreografía para mantener al público activo entre los tiempos en los que no se está jugando.

La franquicia de los Brooklyn Nets no es la excepción y cuenta con su equipo de animadoras. Desde 2011 a 2015 una animadora llamada Jen Rufo fue parte de las cheerleaders del equipo neoyorquino y hace poco en el podcast Leo and Danny Show hizo una fuerte revelación sobre su etapa en el equipo de la NBA.

La exanimadora del equipo contó en la charla que mantuvo relaciones sexuales con varios jugadores de los Brooklyn Nets durante los cuatro años de su estadía en el crew de animadoras.

A pesar de que su contrato estipulaba que tenía que evitar socializar con los jugadores, la joven animadora lo hizo de todos modos “Técnicamente no dicen ‘no’, dicen ‘mal visto”, adelantó Rufo cuando le preguntaron sobre si tenía permitido salir con jugadores del equipo.

“Así que durante el tiempo que estuve bailando con ellos lo hice de todos modos. Estuve allí durante unos cuatro años y en el transcurso de ese tiempo me relacioné con un par de jugadores”, explicó Rufo para el podcast.

La animadora aclaró que los contratos de los deportistas no tienen ninguna cláusula de no relacionarse con las cheerleaders, como si tenían los suyos, por lo que Rufo opinó que esta desigualdad le parecía injusta.

Aunque no especificó los nombres de los jugadores con los que mantuvo relación, durante esos años en los Nets pasaron jugadores como Deron Williams, Brook López y Joe Johnson.

Su vida actualmente fuera de la NBA

Rufo tiene ocho años fuera de la NBA y actualmente ya no se dedica a ser animadora. Incursionó como actriz y modelo. Además también es personal training. “Disfruto ayudar a otros a alcanzar sus objetivos de salud y fitness mediante la planificación de programas personales. Me especializo en rendimiento deportivo, pesas rusas, entrenamiento de fuerza funcional, técnicas de movilización y acondicionamiento metabólico. Me enorgullezco de tener un amplio conocimiento de la nutrición y el entrenamiento“, cerró.

