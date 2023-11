Klopp “no forzará nada” sobre el regreso a las canchas de Luis Díaz tras secuestro de sus padres

El alemán Jurgen Klopp, técnico del Liverpool, aseguró que el colombiano Luis Díaz tiene total libertad de decidir si puede jugar o no en la fecha 11 de la Premier League en un partido de los Reds ante el Luton Town, luego de que los padres del futbolista fueran secuestrados la semana pasada.

“No vamos a forzar la situación. Si se siente bien, entrenará con nosotros. Cuando le ves con el grupo, le ves bien, pero puedes darte cuenta de que no está durmiendo bien”, dijo Klop este viernes en una rueda de prensa recogida por EFE.

Klopp confirmó que el colombiano se ejercitó en los últimos días y que dependerá de él mismo si se siente en condiciones para ser considerado para jugar contra el Luton.

“Las noticias que nos llegan desde Colombia nos dan algo de esperanza. No puedo decir lo que haremos porque ahora mismo estamos esperando, pero todo depende de él, si quiere estar disponible o no, yo no voy a forzar nada”, insistió Klopp.

Luis Manuel Díaz fue secuestrado el sábado 28 de octubre junto con su esposa Cilenis Marulanda en la localidad de Barrancas, en el departamento colombiano de La Guajira, por personas armadas que se desplazaban en motocicletas.

Mientras que la madre de Luis Díaz fue liberada, el señor Luis Manuel sigue secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), según denunció el gobierno de Colombia.

En un comunicado del gobierno colombiano se informó que el secuestro “fue perpetrado por una unidad perteneciente al ELN“.

“Al ELN le exigimos poner en libertad de inmediato al señor Luis Manuel Díaz, y le ponemos de presente que es su entera responsabilidad garantizar su vida e integridad”, agregó el comunicado de la Mesa de Diálogo del gobierno con el ELN.

