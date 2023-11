Imelda Garza, viuda de Julián Figueroa, recibe críticas por compartir una foto con un hombre

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, fue hallado sin vida en su domicilio ubicado en Ciudad de México. El hecho se registró el 9 de abril de 2023, cuando él tenía 27 años. A su vez, dejó a Imelda Garza Tuñón viuda, tomando en consideración que llegaron a tener un hijo.

“Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”, llegó a mencionar Maribel en la red social de la camarita.

Han transcurrido casi siete meses de la partida física de Julián y esta semana la viuda del mexicano decidió compartir una postal en su perfil de Instagram, al tiempo que fue acompañada con el siguiente mensaje: “Con un muy buen amigo de la familia. Te quiero mucho, que lindo pasar este día tan importante juntos! @drhollywoodlm. Feliz día de muertos”.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para dejarle saber su opinión, y es que muchos rechazaron el hecho de creer que verdaderamente sea un “amigo”, por lo que han insinuado que esa sería su nueva pareja sentimental.

A su vez, otros usuarios de la red social de la camarita expresaron que no estaría respetando la memoria del padre de su hijo, quien tiene pocos meses de haber fallecido.

“Ya olvidaste a mi compa”, “El hecho de que tengas una nueva relación no significa que hayas olvidado o que no lo ames y el dolor no se quita, pero se guarda en un lugar especial donde no duela ya”, “Ya olvidaste a Julián”, “No parecen amigos jajajaja deberían decir la verdad. No tiene nada de malo que viva el amor”, “Me imagino que muy pronto vas a subir otra publicación diciendo que mi nuevo novio”, “Que no acaba de quedar viuda y ya anda presumiendo a su dizque amigo”, “Creo que no hay respeto por la persona que ya no está”, “No tienes dignidad, vergüenza ni respeto por Julián”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

