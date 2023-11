López Obrador prometió “poner de pie” a Acapulco para Navidad tras paso del huracán Otis

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador habló de los planes de recuperación de Acapulco luego del devastador paso del huracán Otis y prometió que la ciudad estará “de pie” en Navidad.

Las pérdidas catastróficas en la ciudad se estiman, según la agencia Fitch, en $16,000 millones de dólares.

Para la reconstrucción total de Acapulco, las cámaras empresariales creen necesario un tiempo de 2 años y una inversión de al menos $17,000 millones de dólares.

López Obrador responde a las críticas por su plan de ayuda

El mandatario mexicano comentó que la atención se ha dado primordialmente a los ciudadanos con menos recursos.

“Se les ayuda a todos, pero se tiene que apoyar más a la gente pobre, a la gente más necesitada, que es la mayoría, hay quienes perdieron sus casas, perdieron sus muebles, no tienen estufa, no tienen refrigerador, no tienen camas, entonces primero tiene que ser a ellos”, explicó el mandatario sobre el plan que tiene su gobierno.

Daños causados por el huracán Otis en Acapulco. Foto: Rodrigo Oropeza / AFP via Getty Images.

Sin embargo, aclaró que han brindado ayuda a comerciantes: “También en el censo que se está levantando, se están incluyendo a pequeños, medianos empresarios, a pequeños comerciantes, a quienes se buscan la vida con una pequeña tienda, con la venta de ropa en los mercados, en los tianguis (mercadillos), los que tenían palapas (pequeños negocios) en las playas, incluso pescadores”.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que “sí hay apoyo para todos” y por eso comentó que su gobierno busca que las aseguradores paguen lo más pronto posible el 40% de los daños que padecieron más de 300 hoteles, y que la Secretaría de Hacienda les pagará la mitad de los intereses de los créditos que contraten para reparaciones.

Señaló a la oposición de estar detrás de las críticas a su plan. “Ha quedado esto ya de manifiesto, fue lamentable y un error de nuestros opositores el querer utilizar la tragedia con fines político electorales”, dijo.

Por último, comentó: “Por eso también el cuestionamiento, lo único que no es válido moralmente, éticamente, es que se utilice la desgracia de la gente, el sufrimiento del pueblo, una tragedia como la de Acapulco, con propósitos políticos, con propósitos electorales, para atacar al gobierno”.

La cifra de fallecidos en el estado de Guerrero por el paso del huracán Otis se establece en 47 y la de desaparecidos en 56.

