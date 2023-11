National Geographic estrena “JFK: One Day in America”, donde también verás la historia desde la lupa de Jackie Kennedy

Jackie Kennedy vestía un traje rosa cuando el presidente John F. Kennedy, su esposo, fue asesinado en Dallas, Texas. Todo ocurrió un 22 de noviembre de 1963 y los acontecimientos se reviven en “JFK: One Day in America”, una producción de Charlotte Rodrigues.

El estreno de esta serie documental será el 5 de noviembre, partir de las 8 p.m, a través de National Geographic. Pero estos también estarán disponibles en Disney + y Hulu a partir del 6 de noviembre.

Gracias al estreno de esta magnífica producción, El Diario de Nueva York tuvo la oportunidad de conversar en exclusiva con Charlotte Rodrigues, después de haber visto junto a ésta el primer episodio de “JFK: One Day in America”. Desde este momento podemos confirmarles que el primer episodio se vive muy rápido, y es que el tiempo pasa deprisa cuando se disfruta mucho de la historia que se está exponiendo a todo color. ¡Sí, a todo color!

El televidente vivirá el impactante momento del asesinato del presidente a todo color, pero más allá de esto obtendrá una visión más amplia de cómo vivió todo este momento la primera dama, Jackie Kennedy y el resto de testigos presenciales que se vieron involucrados en el asesinato.

Este proyecto, por esta razón, es tan importante, porque nos permite ver dentro de la vida de John y Jackie junto a sus hijos y algunos de los agentes secretos, que debido a su trabajo y la cercanía con la familia presidencial, saben y fueron testigos de las verdaderas dinámicas de la pareja. Pero éstos, también fueron testigos presenciales del día en el que la historia de Estados Unidos de los Kennedy cambió de manera definitiva y aquí reviven el recuerdo, el dolor y en algunos casos la culpa de haber llegado a tiempo.

Con Charlotte Rodrigues conversamos de manera íntima después de ver el primer episodio, y vale decir que luego de recorrer las calles de Dallas y todos los lugares en los que Lee Harvey Oswald -el asesino- estuvo, antes, durante y después de perpetrar los hechos, surgen muchas dudas…demasiadas en verdad. Este proyecto genera en el espectador un fuerte deseo de querer conocer la verdad, porque todo es sospechoso. Todo parece demasiado sencillo, tanto que despierta la incredulidad de muchos.

Existen, por esta razón, diversas teorías alrededor del asesinato, por esto le pregunté a Rodrigues si para este documental lograron tener acceso a algún tipo de archivo clasificado o si de haberlo solicitado alguien o el mismísimo gobierno se los habría denegado. Con una sonrisa en el rostro me dijo que no, porque la intención de este documental no es necesariamente encontrar al responsable o desenmascarar al culpable, con “JFK: One Day in America” sólo buscan mostrar todos los acontecimientos y el paso a paso de la mente criminal, así como de exponer por una parte cómo vivió todo este proceso Jackie Kennedy.

