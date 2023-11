Tini Stoessel nos abre el corazón y habla sobre el sentido de sus letras en Cupido y su nuevo disco

Tini Stoessel es una de las cantantes más impactantes de la industria de la música actual. Nació en Argentina y tiene tan sólo 26 años de edad, sin embargo, más allá de la sonoridad de sus canciones, Tini tiene un verdadero talento para transmitir sus emociones en cada una de las canciones que escribe, y al entender todo lo que está ahí exponiendo no sólo te topas con su corazón abierto, sino con un alma que ha vivido mucho y que está verdaderamente liberándose en cada letra que escribe y canta.

Tini, además, está orgullosa de saber que con éstas ha podido romper las barreras de la edad, porque ve en sus conciertos a personas de todas las edades. Pero cómo no iba a ser así, su disco “Cupido” contiene sí 11 temas y en todos esta intérprete y compositora no está contando algo. “Carne y hueso” es uno de sus temas más sólidos. Y hay que tener mucha templanza emocional para escucharlo, porque el dolor que emite en cada letra es tan visceral como real. Al decir esto, concretamente se entiende que cualquier ser humano que haya pasado por una decepción tan dolorosa como la que ella retrata pueda seguirla, comprar su música e ir a sus conciertos.

Lo más importante para un artista es transmitir, porque es ahí donde la conexión entre éste y el público se da, así se goza de credibilidad y Stoessel lo reconoce. “Es muy lindo poderle llegar a la gente a través de la música”, dice la intérprete de éxitos tales como “La Tripe T”, “Carne y hueso”, “Por el resto de tu vida”.

“Sucede algo mágico cuando el artista es real con lo que está contando y transmitiendo… cuando es genuino ese sentimiento… la gente conecta con estos sentimientos”, dice Tini explicando cómo ve y entiende que la gente ha podido conectar con sus canciones en este disco “Cupido”.

Tini explica que con este disco ella sentía la necesidad de transmitir esas emociones y poder ponerlo en palabras para ella fue un proceso enriquecedor.

El desahogo de una artista

Durante esta entrevista exclusiva con El Diario de Nueva York, Tini nos habla del nuevo proyecto musical en el que está trabajando en donde nos dice que contará su historia y su verdad en muchas cosas, así como el proceso por el cual pasó este año. Con este proyecto sabremos y entenderemos todo lo que vivió la artista a principio de año, porque ella misma dice que con este material quiere abrirse al público al decirles: “No la estuve pasando muy bien”.

Con este nuevo material discográfico que pronto vera la luz, Tini afirma que buscará contarlo todo en un ejercicio de poder “hablarlo con un mensaje para decir que no es tarde para contarlo nunca, porque no quiero tapar más nada”, aseguró Stoessel. “Lo que van a escuchar próximamente es algo distinto que nunca he hecho en mi vida… que fue un desafío para mí”, agregó Tini Stoessel.

Con este nuevo material que Tini anuncia declara que en efecto ha podido convertir en música su historia, por primera vez.

La gira en USA

El “Tini Tour” es toda una realidad y la argentina está en Estados Unidos para presentarse en Miami, Los Ángeles y Nueva York. La primera cita fue con Miami y fue todo un éxito, Tini conquistó al público que se reunió para verla deslumbrar con su arte, con su voz y con su música.

Ahora le ha llegado el turno a Los Ángeles, Tini se estará presentando este domingo en la ciudad y su concierto se realizará en “The Novo”. En esta presentación los grandes éxitos de ésta se escucharan y desde luego que muchos bailarán con “Cupido” y “Miénteme”, entre otras.

