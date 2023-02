Karol G, Natti Natasha y Tini Stoessel cantan ‘Bichota’ y deslumbran con sus pasos de baile

Karol G celebró una fiesta sorpresa en el Wynwood de la ciudad de Miami la noche del lanzamiento de su cuarto álbum llamado ‘Mañana será bonito’. La cantante colombiana armó tremendo espectáculo y las celebridades se hicieron presentes.

Natti Natasha, Feid, Chiquis Rivera, Tini Stoessel, Bad Gyal, Lele Pons y otros asistieron a la celebración de Karol G en donde la ‘bichota’ cantó los nuevos temas y hasta hizo un gran karaoke.

La colombiana subió al escenario junto a Natti Natasha, Tini Stoessel, Lola Indigo y Bad Gyal para entre todas cantar uno de los máximos éxitos de la artista nacida en Medellín: ‘bichota’.

Todas cantaron y presumieron sus movimientos de baile ante todos los asistentes a la fiesta. El momento quedó inmortalizado en las redes sociales y los millones de fanáticos de cada una de ellas disfrutaron de este valioso e improvisado junte musical.

Mañana será bonito

Karol G después de mucho tiempo de espera estrenó su cuarto álbum musical llamado ‘Mañana será bonito’. La cantante colombiana impresionó al mundo y cautivó a sus millones de fanáticos con este nuevo disco. Una de las canciones que más destaca es la que la artista tiene con Shakira, una colaboración muy esperada.

En el tema ‘TQG’ ambas artistas colombianas dedican fuertes y directos mensajes a sus ex parejas: Anuel AA y Gerard Piqué. Pero eso no es todo, también enviaron mensajes a las actual esposa y novia de éstos, respectivamente.

“Te fuiste diciendo que me superaste. Te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias”, es una de las partes que cantan las intérpretes colombianas en lo que supone su primera canción juntas.

Asimismo, también se dice que la colombiana dedicó el tema ‘Tus gafitas’ al artista Feid, con quien presuntamente mantendría una relación sentimental desde hace un buen tiempo. Hasta ahora eso no ha podido ser confirmado por nadie y muchos están a la espera de que los cantantes lo hagan público.

